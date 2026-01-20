Тръмп като „президент на мира“ – факт или политически мит: спря ли наистина Доналд Тръмп осем войни за осем месеца?

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че в рамките на осем месеца през 2025 г. е предотвратил осем военни конфликта по света, като дори нарича себе си „президентът на мира“ в публикации в социалните мрежи.

Най-скорошното постижение, на което се позовава, е прекратяването на продължилия близо две години конфликт между Израел и „Хамас“. Останалите случаи, които Тръмп включва в списъка си, са напрежения или сблъсъци между Израел и Иран, Пакистан и Индия, Руанда и Демократична република Конго, Тайланд и Камбоджа, Армения и Азербайджан, Египет и Етиопия, както и Сърбия и Косово.

Според анализ на „Би Би Си“, част от тези конфликти са продължили само дни, други са били резултат от дългогодишно напрежение, а в някои случаи дори не се е стигнало до реални военни действия. Остава и въпросът дали постигнатите примирия ще се окажат трайни.

Израел и „Хамас“

Тръмп получи широко признание за посредничеството при постигането на примирие, включващо размяна на израелски и палестински затворници.

„Това е голямо, но много крехко постижение“, заяви експертът по отбрана и външна политика от института „Брукингс“ Майкъл О’Хенлон.

Той подчертава, че президентът заслужава признание за оказания натиск върху Израел, но добавя:

„Това е само първият етап. Постигането на решение с две държави ще бъде още по-трудно.“

Израел и Иран

12-дневният конфликт, започнал с израелски удари по ирански цели, приключи след американска намеса и обявено примирие.

„Това, което имаме, е по-скоро примирие, отколкото край на войната“, посочва О’Хенлон.

Няма договор за дългосрочен мир или механизъм за контрол на ядрената програма на Иран.

Пакистан и Индия

След четири дни на военни удари двете ядрени държави обявиха примирие. Пакистан благодари на Тръмп и го предложи за Нобелова награда за мир, но Индия омаловажи ролята на САЩ, заявявайки, че договореностите са постигнати по директни военни канали.

Руанда и Демократична република Конго

През юни беше подписано мирно споразумение във Вашингтон, но боевете не са напълно прекратени.

„Това примирие никога не е било наистина спазвано“, отбелязва историкът Маргарет МакМилън.

Тайланд и Камбоджа

След по-малко от седмица бойни действия двете страни се договориха за примирие. Тръмп е оказал натиск, заплашвайки със спиране на търговски преговори, ако конфликтът не бъде прекратен.

Армения и Азербайджан

Лидерите на двете държави похвалиха Тръмп за усилията му за мирно споразумение, което цели да сложи край на почти 40-годишния конфликт около Нагорни Карабах.

Египет и Етиопия

Спорът около язовира на река Нил не е прераснал във война, но напрежението остава. Все още няма официално споразумение, въпреки обещанията на Тръмп за бързо решение.

Сърбия и Косово

„Сърбия и Косово не се бият и не се обстрелват помежду си, така че това не е война, която Тръмп да е приключил“, подчертава проф. МакМилън.

Белият дом обаче припомня икономическите споразумения от 2020 г., подписани в Овалния кабинет.

Изводът на Би Би Си

Проверката показва, че в част от случаите Тръмп е имал реална посредническа роля, но в други става дума за примирия без гаранции, замразени конфликти или напрежение без война. Определението „осем предотвратени войни“ остава спорно и силно зависимо от интерпретацията.