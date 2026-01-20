НА ЖИВО
          Европа

          Тръмп: Макрон скоро напуска президентския пост във Франция

          20 януари 2026 | 12:38
          Коментирайки съобщенията, че френският държавен глава Еманюел Макрон е отказал да се присъедини към „Съвета за мир“, който създава, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Макрон просто скоро ще напусне поста си.

          Журналисти, разговарящи с американския лидер във Флорида, го помолиха да оцени позицията на Макрон. Bloomberg по-рано съобщи, че той не планира да приеме поканата да се присъедини към „Съвета за мир“, вярвайки, че уставът на новата организация се простира отвъд въпросите, свързани с Ивицата Газа, което поражда сериозни опасения.

          „Това ли е казал? Ами никой не иска той [да се присъедини към Съвета за мир], защото е на път да напусне [президентския пост]. Така че това е добре. Ще направя следното: <…> Ще наложа 200-процентова мита върху виното и шампанското му и той ще се присъедини [към Съвета за мир]. Но не е нужно да се присъединява. Ако действително е казал това, вероятно сте ми го предали малко по-различно. Но ако това е казал това действително, знаете ли, той ще напусне поста си след няколко месеца“, отговори Тръмп.

          Междувременно, в края на декември, Макрон обяви, че възнамерява да остане президент до края на мандата си, който изтича през 2027 г.

          - Реклама -

