НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп не възнамерява да се среща със Зеленски в Давос

          20 януари 2026 | 08:51 40
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията с Гренландия преобърна хода на Световния икономически форум в Давос, оставяйки Украйна на заден план. Според Politico мнозина очакваха срещата на върха да бъде фокусирана върху Украйна, а Русия да бъде представена като основен противник на ЕС. Вместо това разговорите са съсредоточени върху опасността, идваща от САЩ.

          - Реклама -

          Украинските представители се борят да задържат вниманието на делегатите, докато европейските лидери са заети с разпадането на трансатлантическите връзки, отбелязва изданието.

          „Срещата между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която трябваше да бъде геополитическият център на тазгодишната конференция, все още не е насрочена“, отбелязва изданието.

          Междувременно, според републикански експерт по външна политика, Зеленски е нетърпелив за среща лице в лице, а нежеланието за провеждане на такава идва от Белия дом.

          „Зеленски винаги е готов да се срещне с Тръмп, защото вярва, че ползите надвишават разходите и че ако той самият не общува с него, други ще го направят“, казва той.

          Ситуацията с Гренландия преобърна хода на Световния икономически форум в Давос, оставяйки Украйна на заден план. Според Politico мнозина очакваха срещата на върха да бъде фокусирана върху Украйна, а Русия да бъде представена като основен противник на ЕС. Вместо това разговорите са съсредоточени върху опасността, идваща от САЩ.

          - Реклама -

          Украинските представители се борят да задържат вниманието на делегатите, докато европейските лидери са заети с разпадането на трансатлантическите връзки, отбелязва изданието.

          „Срещата между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която трябваше да бъде геополитическият център на тазгодишната конференция, все още не е насрочена“, отбелязва изданието.

          Междувременно, според републикански експерт по външна политика, Зеленски е нетърпелив за среща лице в лице, а нежеланието за провеждане на такава идва от Белия дом.

          „Зеленски винаги е готов да се срещне с Тръмп, защото вярва, че ползите надвишават разходите и че ако той самият не общува с него, други ще го направят“, казва той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Пламен Киров: Процедурата за служебен кабинет ще се забави след оставката на Радев

          Дамяна Караджова -
          Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на президента Румен Радев
          България

          Софийският апелативен съд с нови решения в подкрепа на легитимността на Сарафов

          Екип Евроком -
          Два поредни съдебни състава на Софийския апелативен съд (САС) са потвърдили, че Борислав Сарафов заема законосъобразно поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Справка в...
          Война

          Доналд Тръмп: САЩ трябва да увеличат военния си бюджет до 1,5 трилиона долара през 2027 година

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за увеличаване на бюджета за отбрана на страната до 1,5 трилиона долара през 2027 г. Бюджетът за отбрана...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions