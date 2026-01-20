Тръмп не възнамерява да се среща със Зеленски в Давос

Ситуацията с Гренландия преобърна хода на Световния икономически форум в Давос, оставяйки Украйна на заден план. Според Politico мнозина очакваха срещата на върха да бъде фокусирана върху Украйна, а Русия да бъде представена като основен противник на ЕС. Вместо това разговорите са съсредоточени върху опасността, идваща от САЩ.

Украинските представители се борят да задържат вниманието на делегатите, докато европейските лидери са заети с разпадането на трансатлантическите връзки, отбелязва изданието.

„Срещата между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която трябваше да бъде геополитическият център на тазгодишната конференция, все още не е насрочена“, отбелязва изданието.

Междувременно, според републикански експерт по външна политика, Зеленски е нетърпелив за среща лице в лице, а нежеланието за провеждане на такава идва от Белия дом.

„Зеленски винаги е готов да се срещне с Тръмп, защото вярва, че ползите надвишават разходите и че ако той самият не общува с него, други ще го направят“, казва той.