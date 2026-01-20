НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела

          20 януари 2026 | 14:30 1040
          Тръмп показа карта на САЩ с Канада Гренландия и Венецуела
          Тръмп показа карта на САЩ с Канада Гренландия и Венецуела
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът Доналд Тръмп сподели изображение, очевидно редактирано с изкуствен интелект, което го показва да седи до карта на САЩ, включваща Гренландия, Канада и Венецуела, докато разговаря с европейски лидери, съобщава Newsweek.

          - Реклама -

          Снимката, която Тръмп публикува в Truth Social, изглежда е редактирана версия на снимка, направена, когато лидери – включително френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – са отишли ​​във Вашингтон през август 2025 г.

          Newsweek се свърза с Белия дом за коментар по имейл извън нормалното работно време и с правителството на Гренландия.

          Откакто се завърна на поста си през януари 2025 г., Тръмп многократно е коментирал анексирането на Канада като 51-ви щат. По-рано този месец той публикува изображение в социалните медии, което го описва като „временния президент на Венецуела“, след като САЩ отвлякоха лидера Николас Мадуро.

          Последната публикация на Тръмп идва на фона на дългогодишното му твърдение, че САЩ трябва да придобият Гренландия, самоуправляваща се датска територия, от съображения за национална сигурност. Президентът отказа да изключи използването на военна сила за поемане на контрол над арктическия остров и заплаши с мита на европейските съюзници, които се съпротивляват на подобно завземане.

          Докато европейските лидери обещаха солидарност с Дания и Гренландия, публикацията в социалните медии подчертава нарастващия дипломатически разрив между Вашингтон и континента.

          Друго изображение, генерирано от изкуствен интелект, показва Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия, като Тръмп забива американски флаг в земята до табела с надпис „Гренландия – територия на САЩ. От 2026 г.“

          Наскоро Тръмп заяви пред репортери, че европейските съюзници няма да „отлагат твърде много“ плановете му за придобиване на Гренландия, добавяйки: „Трябва да я имаме“.

          „Те не могат да я защитят“, продължи Тръмп, посочвайки Русия и Китай като заплахи за арктическата територия.

          Тръмп заплаши с 10-процентно мито за осем европейски държави, считано от 1 февруари, което ще се увеличи до 25 процента на 1 юни, освен ако не се осъществи „пълно и тотално закупуване на Гренландия“. Ходът предизвика осъждане от европейските членове на НАТО и съвместно изявление за солидарност с Дания и Гренландия.

          Президентът Доналд Тръмп сподели изображение, очевидно редактирано с изкуствен интелект, което го показва да седи до карта на САЩ, включваща Гренландия, Канада и Венецуела, докато разговаря с европейски лидери, съобщава Newsweek.

          - Реклама -

          Снимката, която Тръмп публикува в Truth Social, изглежда е редактирана версия на снимка, направена, когато лидери – включително френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – са отишли ​​във Вашингтон през август 2025 г.

          Newsweek се свърза с Белия дом за коментар по имейл извън нормалното работно време и с правителството на Гренландия.

          Откакто се завърна на поста си през януари 2025 г., Тръмп многократно е коментирал анексирането на Канада като 51-ви щат. По-рано този месец той публикува изображение в социалните медии, което го описва като „временния президент на Венецуела“, след като САЩ отвлякоха лидера Николас Мадуро.

          Последната публикация на Тръмп идва на фона на дългогодишното му твърдение, че САЩ трябва да придобият Гренландия, самоуправляваща се датска територия, от съображения за национална сигурност. Президентът отказа да изключи използването на военна сила за поемане на контрол над арктическия остров и заплаши с мита на европейските съюзници, които се съпротивляват на подобно завземане.

          Докато европейските лидери обещаха солидарност с Дания и Гренландия, публикацията в социалните медии подчертава нарастващия дипломатически разрив между Вашингтон и континента.

          Друго изображение, генерирано от изкуствен интелект, показва Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия, като Тръмп забива американски флаг в земята до табела с надпис „Гренландия – територия на САЩ. От 2026 г.“

          Наскоро Тръмп заяви пред репортери, че европейските съюзници няма да „отлагат твърде много“ плановете му за придобиване на Гренландия, добавяйки: „Трябва да я имаме“.

          „Те не могат да я защитят“, продължи Тръмп, посочвайки Русия и Китай като заплахи за арктическата територия.

          Тръмп заплаши с 10-процентно мито за осем европейски държави, считано от 1 февруари, което ще се увеличи до 25 процента на 1 юни, освен ако не се осъществи „пълно и тотално закупуване на Гренландия“. Ходът предизвика осъждане от европейските членове на НАТО и съвместно изявление за солидарност с Дания и Гренландия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а колониално завоевание

          Георги Петров -
          Руският външен министър Сергей Лавров направи остро изказване относно статута на Гренландия, заявявайки, че островът не е „естествена част“ от Дания. Коментарът му идва...
          Политика

          Пред евролидерите! Тръмп оцвети в американското знаме още 2 държави (СНИМКА)

          Никола Павлов -
          Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториално разширяване, след като публикува серия от манипулирани изображения, внушаващи, че Съединените щати трябва да...
          Европа

          Урсула фон дер Лайен обеща отговор на наказателните мита на Тръмп за Гренландия

          Иван Христов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на съюзниците заради Гренландия „грешка“....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions