Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела

Президентът Доналд Тръмп сподели изображение, очевидно редактирано с изкуствен интелект, което го показва да седи до карта на САЩ, включваща Гренландия, Канада и Венецуела, докато разговаря с европейски лидери, съобщава Newsweek.

Снимката, която Тръмп публикува в Truth Social, изглежда е редактирана версия на снимка, направена, когато лидери – включително френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – са отишли ​​във Вашингтон през август 2025 г.

Newsweek се свърза с Белия дом за коментар по имейл извън нормалното работно време и с правителството на Гренландия.

Откакто се завърна на поста си през януари 2025 г., Тръмп многократно е коментирал анексирането на Канада като 51-ви щат. По-рано този месец той публикува изображение в социалните медии, което го описва като „временния президент на Венецуела“, след като САЩ отвлякоха лидера Николас Мадуро.

Последната публикация на Тръмп идва на фона на дългогодишното му твърдение, че САЩ трябва да придобият Гренландия, самоуправляваща се датска територия, от съображения за национална сигурност. Президентът отказа да изключи използването на военна сила за поемане на контрол над арктическия остров и заплаши с мита на европейските съюзници, които се съпротивляват на подобно завземане.

Докато европейските лидери обещаха солидарност с Дания и Гренландия, публикацията в социалните медии подчертава нарастващия дипломатически разрив между Вашингтон и континента.

Друго изображение, генерирано от изкуствен интелект, показва Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия, като Тръмп забива американски флаг в земята до табела с надпис „Гренландия – територия на САЩ. От 2026 г.“

Наскоро Тръмп заяви пред репортери, че европейските съюзници няма да „отлагат твърде много“ плановете му за придобиване на Гренландия, добавяйки: „Трябва да я имаме“.

„Те не могат да я защитят“, продължи Тръмп, посочвайки Русия и Китай като заплахи за арктическата територия.

Тръмп заплаши с 10-процентно мито за осем европейски държави, считано от 1 февруари, което ще се увеличи до 25 процента на 1 юни, освен ако не се осъществи „пълно и тотално закупуване на Гренландия“. Ходът предизвика осъждане от европейските членове на НАТО и съвместно изявление за солидарност с Дания и Гренландия.