НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Тръмп проведе „много хубав разговор“ с Марк Рюте за Гренландия

          20 януари 2026 | 09:05 522
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел много добър телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно Гренландия и се е съгласил да проведе няколко срещи по въпроса в Давос в кулоарите на Световния икономически форум.

          - Реклама -

          „Проведох много добър разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се да се срещна с всички страни в Давос, Швейцария. Както ясно заявих на всички, Гренландия е от първостепенно значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – и всички са съгласни с това!“, написа той в Truth Social.

          Американският лидер заяви, че САЩ са „единствената сила, способна да гарантира световния мир“. „И това се прави много просто – чрез сила!“, отбеляза държавният глава.

          Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър преди това постави под въпрос правото на Дания да контролира острова.

          Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха договор за отбрана на острова. Съгласно договора САЩ се ангажираха да защитават Гренландия от евентуална агресия.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел много добър телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно Гренландия и се е съгласил да проведе няколко срещи по въпроса в Давос в кулоарите на Световния икономически форум.

          - Реклама -

          „Проведох много добър разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се да се срещна с всички страни в Давос, Швейцария. Както ясно заявих на всички, Гренландия е от първостепенно значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – и всички са съгласни с това!“, написа той в Truth Social.

          Американският лидер заяви, че САЩ са „единствената сила, способна да гарантира световния мир“. „И това се прави много просто – чрез сила!“, отбеляза държавният глава.

          Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър преди това постави под въпрос правото на Дания да контролира острова.

          Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха договор за отбрана на острова. Съгласно договора САЩ се ангажираха да защитават Гренландия от евентуална агресия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Политико“: Тръмп избягва Зеленски на форума в Давос

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп избягва директни контакти с украинския президент Володимир Зеленски по време на Световния икономически форум в Давос. Това съобщава изданието...
          България

          Проф. Пламен Киров: Процедурата за служебен кабинет ще се забави след оставката на Радев

          Дамяна Караджова -
          Конституционният съд ще се събере на заседание и ще гласува решение за прекратяване на мандата на президента Румен Радев
          Европа

          НАТО ограничи обмена на разузнавателни данни със САЩ заради ситуацията около Гренландия

          Иван Христов -
          Чиновниците в НАТО отказват да споделят разузнавателна информация със САЩ поради заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе Гренландия, съобщи The i Paper, позовавайки...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions