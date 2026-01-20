Тръмп проведе „много хубав разговор“ с Марк Рюте за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел много добър телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно Гренландия и се е съгласил да проведе няколко срещи по въпроса в Давос в кулоарите на Световния икономически форум.

- Реклама -

„Проведох много добър разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се да се срещна с всички страни в Давос, Швейцария. Както ясно заявих на всички, Гренландия е от първостепенно значение за националната и глобалната сигурност. Няма връщане назад – и всички са съгласни с това!“, написа той в Truth Social.

Американският лидер заяви, че САЩ са „единствената сила, способна да гарантира световния мир“. „И това се прави много просто – чрез сила!“, отбеляза държавният глава.

Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър преди това постави под въпрос правото на Дания да контролира острова.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха договор за отбрана на острова. Съгласно договора САЩ се ангажираха да защитават Гренландия от евентуална агресия.