Президентът на САЩ Доналд Тръмп, на страницата си Truth Social, остро критикува Великобритания за намерението й да прехвърли остров Диего Гарсия на Мавриций.

„Шокиращо е, че нашият „брилянтен“ съюзник в НАТО, Великобритания, сега планира да даде остров Диего Гарсия, дом на жизненоважна американска военна база, на Мавриций, и то без абсолютно никаква причина. Няма съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на абсолютна слабост. Това са международни сили, които признават само сила, поради което Съединените американски щати, под мое ръководство, са по-уважавани от всякога само след една година“, написа Тръмп.

Той също така нарече желанието на Обединеното кралство да прехвърли острова „акт на дълбока глупост“ и заяви, че това е една от дългата поредица от причини за националната сигурност на САЩ, поради които Вашингтон трябва да придобие Гренландия.

„Дания и нейните европейски съюзници трябва да постъпят правилно“, добави Тръмп.

Диего Гарсия е най-големият остров в архипелага Чагос в Индийския океан. На него се намират военновъздушни бази на САЩ и Великобритания, чието изграждане доведе до депортирането на значителен брой местни жители. Самият остров е стратегически важен, разположен в центъра на Индийския океан и позволява контрол върху ключови морски пътища в региона. The Telegraph вече съобщи, че Мавриций е засилил сътрудничеството с Москва в областта на рибарството и „морските изследвания“. Споразумението между Обединеното кралство и Мавриций за предаване на островите Чагос беше обявено през пролетта на 2025 г. Критиците на решението тогава твърдяха, че договорът ще позволи на съюзниците на Мавриций, по-специално на Русия, да изградят наблюдателни пунктове около Диего Гарсия, което ще застраши сигурността на базата.