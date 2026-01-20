НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Тръмп заплаши с 200% мито френските вина след отказа на Макрон да се включи в мирната инициатива

          20 януари 2026 | 08:41 240
          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще наложат 200% мито върху френските вина и шампанско. По думите му това е директен отговор на отказа на френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към инициативата за мир, насочена към разрешаване на глобални конфликти.

          Запитан от репортери за позицията на Макрон, Тръмп коментира остро:

          „Така ли е казал? Е, никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си… Ще наложа 200% мито върху вината и шампанското му и той ще се присъедини, но не е длъжен да го прави“, заяви американският президент.

          По-рано в понеделник източник, близък до френския държавен глава, потвърди, че Франция няма намерение на този етап да се включва в инициативата.

          Макрон към Си Цзинпин: Време е да се търси край на войната в Украйна Макрон към Си Цзинпин: Време е да се търси край на войната в Украйна

          В същото време Тръмп съобщи, че е отправил покана и към руския президент Владимир Путин да стане член на т.нар. Съвет за мир. От Кремъл реагираха, че Москва проучва предложението и се надява да установи контакти с Вашингтон по темата.

          Идеята за създаване на Съвет за мир беше представена от Тръмп през септември миналата година, първоначално във връзка с план за прекратяване на войната в Газа. Поканите, изпратени до световните лидери през последната седмица, обаче разширяват значително обхвата на инициативата, като ѝ отреждат роля в разрешаването на конфликти в глобален мащаб.

