Тръмп започна пресконференция със снимки на задържани мигранти и отчете първата си година в Белия дом

Доналд Тръмп започна пресконференцията си, разлиствайки купчина документи със снимки на хора, които по думите му са нелегални мигранти, задържани в рамките на засилените мерки за прилагане на имиграционното законодателство.
Докато преглеждаше листовете на трибуната, Тръмп изглеждаше по-сдържан от обичайното. В продължение на моменти той мълчаливо разглеждаше документите, след което изваждаше отделни страници, за да ги покаже на присъстващите журналисти.
В един момент темата се измести от работата на Имиграционната и митническа служба и Граничния патрул към подкрепата му сред латиноамериканците в САЩ.
Началото на изявата беше необичайно вяло, въпреки че събитието беше замислено като отчет за постиженията през първата година от мандата му, по повод годишнината от встъпването му в длъжност.
По-късно държавният глава засегна и икономиката, но изрази раздразнение, че положителните резултати не се комуникират достатъчно ефективно.
