      вторник, 20.01.26
          Тръмп започна пресконференция със снимки на задържани мигранти и отчете първата си година в Белия дом

          20 януари 2026 | 22:27 120
          Снимка: БГНЕС
          Доналд Тръмп започна пресконференцията си, разлиствайки купчина документи със снимки на хора, които по думите му са нелегални мигранти, задържани в рамките на засилените мерки за прилагане на имиграционното законодателство.

          Докато преглеждаше листовете на трибуната, Тръмп изглеждаше по-сдържан от обичайното. В продължение на моменти той мълчаливо разглеждаше документите, след което изваждаше отделни страници, за да ги покаже на присъстващите журналисти.

          В един момент темата се измести от работата на Имиграционната и митническа служба и Граничния патрул към подкрепата му сред латиноамериканците в САЩ.

          „Обичам испаноамериканците. Те са невероятни предприемачи“, заяви президентът.

          Началото на изявата беше необичайно вяло, въпреки че събитието беше замислено като отчет за постиженията през първата година от мандата му, по повод годишнината от встъпването му в длъжност.

          „Не ви отегчавам с това, нали?“, обърна се Тръмп към репортерите.

          По-късно държавният глава засегна и икономиката, но изрази раздразнение, че положителните резултати не се комуникират достатъчно ефективно.

          „Може би имам лоши хора по връзки с обществеността, но не успяваме да го покажем. Наследихме високи нива и ги свалихме значително“, каза Тръмп.

          Последвайте Евроком в Google News

