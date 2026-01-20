Оставката на президента Румен Радев и последвалият намек за влизането му в активната политика предизвикаха незабавен отзвук извън пределите на България. Украинското издание Kyiv Independent постави акцент върху новината, анализирайки противоречивия профил на българския държавен глава и неговите позиции спрямо войната в Украйна.

- Реклама -

Според авторитетната украинска медия, обявлението на Радев от 19 януари идва в момент на продължителна политическа турбуленция. Изданието припомня, че страната премина през сериозни изпитания, включващи масови протести срещу корупцията и провеждането на осем парламентарни избора в рамките на последните четири години. В анализа се посочва, че по време на своя 9-годишен мандат, държавният глава е бил принуден да назначи седем служебни правителства – директна последица от политическия застой и невъзможността на партиите да изградят устойчиви мнозинства.

Критики за проруска ориентация

Украинските журналисти обръщат специално внимание на външнополитическата линия на президента. Kyiv Independent пише: „Радев е критикуван за проруската насоченост на политиката си. Макар да е осъждал руската агресия срещу Украйна, той последователно се е противопоставял на военната помощ за Киев. Той също така се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз“.

Въпреки ясната позиция на държавния глава против въоръжаването на Украйна, медията отчита, че България е успяла да окаже подкрепа. „Въпреки опозицията на Радев, балканската страна е предоставила на Украйна старо военно оборудване от съветската епоха, реинвестирайки средства, получени от НАТО и съюзниците от ЕС, в закупуването на модерно западно оръжие“, се казва в публикацията.

Скептицизъм към Еврозоната и военната помощ

Анализът засяга и ключови икономически събития, отбелязвайки, че България се е присъединила към Европейския съюз през 2007 г. и е приела еврото на 1 януари 2026 г. Украинските наблюдатели подчертават, че Радев е изразявал скептицизъм относно момента за приемане на единната европейска валута, като същевременно е критикувал и продължаващата подкрепа на Брюксел за Киев.

Изданието връща лентата назад към конкретни изказвания на българския президент, които са оставили траен отпечатък в двустранните отношения. Припомня се ситуацията от предходната година: „През май 2025 г., докато руският президент Владимир Путин организираше пищен пропаганден парад в Москва по повод Деня на победата, Радев нарече отбраната на Украйна „обречена кауза“ и призова Брюксел да спре да „налива оръжия“ в Киев“.