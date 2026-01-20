Украйна се похвали с 14 от 18 свалени руски балистични ракети и 13 от 15 крилати ракети

По време на масираната атака във вторник, 20 януари, през нощта, руските сили са използвали голям брой балистични ракети (18) срещу Киев и Източна и Южна Украйна, отбеляза Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на „Телемаратона“.

По думите му, украинските средства за ПВО са успели да прехванат 14 от 18-те балистични ракети. Той нарече този резултат „изключително висок показател“. Освен това се твърди, че 13 от 15-те крилати ракети Х-101 са били свалени.

Той добави, че днешните руски удари са били насочени към обекти от критична инфраструктура. Игнат отбеляза, че стратегическата цел на Русия е да замрази населението на Украйна. Той съобщи още, че основната цел на удара е Киевска област.

Русия е изстреляла 34 ракети, включително една „Циркон“ и 339 ударни дрона към Украйна.