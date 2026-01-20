НА ЖИВО
          Украйна се похвали с 14 от 18 свалени руски балистични ракети и 13 от 15 крилати ракети

          20 януари 2026 | 15:44
          Юрий Игнат
          Юрий Игнат
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на масираната атака във вторник, 20 януари, през нощта, руските сили са използвали голям брой балистични ракети (18) срещу Киев и Източна и Южна Украйна, отбеляза Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на „Телемаратона“.

          По думите му, украинските средства за ПВО са успели да прехванат 14 от 18-те балистични ракети. Той нарече този резултат „изключително висок показател“. Освен това се твърди, че 13 от 15-те крилати ракети Х-101 са били свалени.

          Той добави, че днешните руски удари са били насочени към обекти от критична инфраструктура. Игнат отбеляза, че стратегическата цел на Русия е да замрази населението на Украйна. Той съобщи още, че основната цел на удара е Киевска област.

          Русия е изстреляла 34 ракети, включително една „Циркон“ и 339 ударни дрона към Украйна.

