      вторник, 20.01.26
          Култура

          Уникалния празник Дядовден отбелязват в русенското село Черешово

          20 януари 2026 | 11:18 200
          Снимка: Wikimedia Commons
          Сподели
          Единственият у нас празник Дядовден по традиция се отбелязва на 22 януари в русенското село Черешово. Това е най-малкото населено място на община Сливо поле.

          Празникът събира ежегодно десетки желаещи да се включат в уникалното за страната честване, което води началото си отпреди 69 години, информира „Бряг“.

          Черешово наброява едва малко над 80 жители, но от цяла България само в него се практикува обичаят. Празникът е свързан с наричания за здраве и плодородие и започва с избор на „дядо“.

          Тази година титлата се очаква да бъде присъдена отново на 68-годишния Валентин Петров. Той ще стане „баш дядо“ за трети пореден път. Дядо Валентин е кореняк от село Черешово и може да се похвали с двама внука и една внучка.

          Празникът ще започне този четвъртък около 11.30 часа от площада на селото, а в честването се очаква да се включи и областният управител Драгомир Драганов.

          Основен организатор на празника е Народно читалище „Христо Ботев 1926“, като събитието се реализира и с пълното съдействие на Община Сливо поле и кметството в Черешово.

          По думите на Драганов това е уникален празник, който е част от нематериалното културно наследство на България.

          „В този ден изразяваме своята благодарност и уважение към хората, които с примера си ни учат на честност, трудолюбие и доброта. Дядовден е повод да се спрем за миг, да се вслушаме в мъдростта на миналото и да я пренесем с грижа в бъдещето“, коментира Драганов.

          Празникът е измислен от Дамян Хаджийски и Милчо Стефанов през далечната 1957 година.

