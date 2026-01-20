Урсула фон дер Лайен настоя за уважение на суверенитета на Гренландия и Дания

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта „необходимостта от недвусмислено уважение“ към суверенитета на Гренландия и Дания по време на среща в понеделник с двупартийна делегация от американския Конгрес, проведена в рамките на Световен икономически форум в Швейцария.
По време на срещата са били обсъдени още усилията за мир в Украйна, както и трансатлантическата търговия и инвестиции.
Коментарът ѝ идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с допълнителни мита осем европейски държави във връзка със спора около Гренландия, което засили напрежението в трансатлантическите отношения.
