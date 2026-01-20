НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Урсула фон дер Лайен обеща отговор на наказателните мита на Тръмп за Гренландия

          20 януари 2026 | 14:19 480
          Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен
          Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на съюзниците заради Гренландия „грешка“. По време на речта си на Световния икономически форум в Давос тя припомни търговското споразумение, което САЩ и Европа постигнаха миналия юли, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          „В политиката, както и в бизнеса, сделката си е сделка. И когато приятелите си стискат ръцете, това би трябвало да означава нещо“, заяви тя в Давос.

          Според нея Европа смята американците не само за съюзници, но и за приятели. Фон дер Лайен добави, че европейците ще отговорят на тарифите и отговорът ще бъде „твърд, единен и пропорционален“.

          Тръмп наложи 10% тарифи на осем съюзници, които не подкрепят контрола на САЩ над Гренландия. Европейските лидери нарекоха хода „опасен“ и „абсолютно погрешен“.

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на съюзниците заради Гренландия „грешка“. По време на речта си на Световния икономически форум в Давос тя припомни търговското споразумение, което САЩ и Европа постигнаха миналия юли, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          „В политиката, както и в бизнеса, сделката си е сделка. И когато приятелите си стискат ръцете, това би трябвало да означава нещо“, заяви тя в Давос.

          Според нея Европа смята американците не само за съюзници, но и за приятели. Фон дер Лайен добави, че европейците ще отговорят на тарифите и отговорът ще бъде „твърд, единен и пропорционален“.

          Тръмп наложи 10% тарифи на осем съюзници, които не подкрепят контрола на САЩ над Гренландия. Европейските лидери нарекоха хода „опасен“ и „абсолютно погрешен“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лавров: Гренландия не е естествена част от Дания, а колониално завоевание

          Георги Петров -
          Руският външен министър Сергей Лавров направи остро изказване относно статута на Гренландия, заявявайки, че островът не е „естествена част“ от Дания. Коментарът му идва...
          Политика

          Пред евролидерите! Тръмп оцвети в американското знаме още 2 държави (СНИМКА)

          Никола Павлов -
          Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториално разширяване, след като публикува серия от манипулирани изображения, внушаващи, че Съединените щати трябва да...
          Свят

          Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела

          Иван Христов -
          Президентът Доналд Тръмп сподели изображение, очевидно редактирано с изкуствен интелект, което го показва да седи до карта на САЩ, включваща Гренландия, Канада и Венецуела,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions