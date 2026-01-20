Урсула фон дер Лайен обеща отговор на наказателните мита на Тръмп за Гренландия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на съюзниците заради Гренландия „грешка“. По време на речта си на Световния икономически форум в Давос тя припомни търговското споразумение, което САЩ и Европа постигнаха миналия юли, пише Bloomberg.

„В политиката, както и в бизнеса, сделката си е сделка. И когато приятелите си стискат ръцете, това би трябвало да означава нещо“, заяви тя в Давос.

Според нея Европа смята американците не само за съюзници, но и за приятели. Фон дер Лайен добави, че европейците ще отговорят на тарифите и отговорът ще бъде „твърд, единен и пропорционален“.

Тръмп наложи 10% тарифи на осем съюзници, които не подкрепят контрола на САЩ над Гренландия. Европейските лидери нарекоха хода „опасен“ и „абсолютно погрешен“.