Външният министър: Най-дългата предизборна кампания приключи

Министърът на външните работи Георг Георгиев коментира оттеглянето на президента Румен Радев и очакваното му влизане в политиката със собствена партия с остри думи. Пред журналисти на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ той заяви, че страната е била свидетел на безпрецедентно дълга предизборна кампания.

„Това бе най-дългата предизборна кампания. Продължи 9 години", заяви Георг Георгиев.

По думите му президентската институция е била използвана като политическа платформа, финансирана от българските данъкоплатци. Според външния министър държавният глава е превърнал „Дондуков“ 2 в най-скъпата политическа централа в страната, което поставя под съмнение ролята на президентството като обединител и балансьор в държавата.

Георгиев изрази сериозни опасения и по отношение на външнополитическата линия на България в контекста на действията и изказванията на Румен Радев през годините.

„С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти в неговите външнополитически нагласи“, подчерта министърът.

Той акцентира, че страната ни е направила ясни геостратегически избори през последните три десетилетия и предупреди, че тяхното разместване би имало сериозни последици.