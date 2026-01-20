НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Външният министър: Най-дългата предизборна кампания приключи

          20 януари 2026 | 12:43 697
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на външните работи Георг Георгиев коментира оттеглянето на президента Румен Радев и очакваното му влизане в политиката със собствена партия с остри думи. Пред журналисти на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ той заяви, че страната е била свидетел на безпрецедентно дълга предизборна кампания.

          „Това бе най-дългата предизборна кампания. Продължи 9 години“, заяви Георг Георгиев.

          По думите му президентската институция е била използвана като политическа платформа, финансирана от българските данъкоплатци. Според външния министър държавният глава е превърнал „Дондуков“ 2 в най-скъпата политическа централа в страната, което поставя под съмнение ролята на президентството като обединител и балансьор в държавата.

          Георгиев изрази сериозни опасения и по отношение на външнополитическата линия на България в контекста на действията и изказванията на Румен Радев през годините.

          „С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти в неговите външнополитически нагласи“, подчерта министърът.

          Той акцентира, че страната ни е направила ясни геостратегически избори през последните три десетилетия и предупреди, че тяхното разместване би имало сериозни последици.

          „Много се надявам, че външната политика на България и геостратегическите избори през последните 30 години няма да бъдат изместени в посока, която, убеден съм, няма да се хареса на българските граждани“, допълни Георгиев.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

