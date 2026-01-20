НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Велизар Енчев пред „Евроком“: Партията на Радев ще бъде „прахосмукачка“ за гласове и тръгва за пълно мнозинство (ВИДЕО)

          Велизар Енчев пред „Евроком“: Партията на Радев ще бъде „прахосмукачка“ за гласове и тръгва за пълно мнозинство (ВИДЕО)
          Лидерът на партия „Движение за радикална промяна Българска пролет“ Велизар Енчев очерта амбициозни цели пред партията на президента Румен Радев в интервю за „Евроком“.

          Според Енчев, основната задача пред бъдещата политическа сила е радикална промяна на досегашния модел на управление и „саниране“ на политическия терен. Той изрази очакване новият проект „в конструктивен план да изчисти, да изчисти от обора на българската политическа система партиите, които навредиха на България, и партиите, които се самоунищожиха заради колаборацията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало“.

          Приоритет: рестарт на правосъдието

          Освен политическата чистка, Енчев акцентира върху необходимостта от спешни законодателни и структурни промени, особено в сектор „Правосъдие“. Той настоява за „приемане на ново законодателство, специално в социалната област“ и подчерта критичната нужда от подмяна на ключовите фигури в съдебната власт.

          „Избиране на спешно на нов съдебен съвет и пълния рестарт на съдебната система в България, включително екстрената смяна на главния прокурор“, заяви Енчев и допълни:

          „Ако искаме да сме правова държава, може би първите действия на новото правителство и на новото парламентарно мнозинство с партията на Румен Радев трябва да бъде изборът на Висш съдебен съвет.“

          Според него тези действия са наложителни, защото „ние в очите на света, а в собствените си очи не сме правова държава. Затова стигнахме дотук“.

          Стратегията за 121 депутати

          Ключовият въпрос пред новия проект е с кого ще си партнира в следващия парламент. Енчев се позова на думите на евродепутата Иво Христов, сочен за бъдещ външен министър, който вече е очертал стратегията: или пълно мнозинство, или нови избори.

          „Ако нямат такова мнозинство, ще се направи прогонно правителство и след три месеца се отива на избори, за да се получи такова мнозинство“, коментира Енчев. „Така че очевидно формацията на г-н президента, все още действащия президент, разчита на 121–122 гласа.“

          Разпадът на „Обединена левица“

          На фона на възхода на новия проект, процесите в лявото пространство остават турбулентни. ЦИК заличи четири партии от коалиция „БСП – Обединена левица“, включително и тази на Енчев, въпреки че напускането им е факт още от началото на предходната година.

          „Като видях тази новина, си дадох сметка какво значат политически шмекери, както ги нарича Румен Радев“, коментира той. „Аз, Татяна Дончева и Мая Манолова напуснахме още януари–февруари миналата година, а едва сега те заличават. Очевидно им е трябвала тази политическа тежест.“

          Енчев бе категоричен:

          „Българската социалистическа партия, за голямо съжаление на лявото в България, отича в политическата канализация.“

          Той прогнозира, че България може да остане единствената държава в ЕС без лява формация в парламента, обвинявайки ръководството на БСП в „самоубийствен курс“ на сближаване с ГЕРБ и ДПС.

          „Изневериха на обещанието България да стане член на еврозоната само като изпълним критериите за стандарт на живот“, допълни той, критикувайки и отказа от референдум за запазване на лева.

          Профил на новата сила

          По отношение на идеологическата ориентация на партията на Радев, Енчев използва метафората за „прахосмукачка“, която ще привлече разочаровани избиратели от целия спектър.

          „Тя ще засмуче отвсякъде: и отляво, и отдясно, и най-вече от центъра. А по-скоро бих я казал център-ляво“, прогнозира той.

          „Убеден съм, че тя ще бъде център-ляво, защото преди седем–осем години 1 милион български граждани гласуваха за лявото. Тези разочаровани хора сега не гласуват“, обясни Енчев.

          В заключение той направи предпазлива прогноза, че е напълно възможно проектът на Румен Радев да постигне самостоятелно управление и „да достигне тези мечтани 121 гласа“.

