ВКС: Държавното обвинение да плати 50 000 лева на прокурор от СРП

Прокуратурата да плати обезщетения за общо 50 000 лева на прокурор Константин Сулев. Това реши Върховният касационен съд (ВКС), като увеличи с 15 000 лева компенсацията на Сулев за причинените му неимуществени вреди от незаконно обвинение.

Преди 6 години Сулев беше окончателно оправдан по дело за кражба на ток и сводничество, след което той пък заведе иск срещу прокуратурата за обезщетения от общо 350 000 лева. Първоначално Софийският градски съд осъди прокуратурата да плати на Сулев 25 000 лева за неимуществени вреди от незаконните обвинения и още 20 000 лева за пропуснати ползи. След това пък Софийският апелативен съд намали обезщетението от незаконното обвинение на 15 000 лева, а делото стигна до ВКС след жалби и от двете страни, съобщава „Лекс“.

С окончателното решение върховните съдии увеличиха двойно – до 30 000 лева, обезщетението на Сулев за повдигнатите обвинения, като остана в сила и това за 20 000 лева от пропуснати ползи.

ВКС припомня множеството критерии, които съдилищата трябва да съобразяват при определяне на справедливия размер на обезщетенията, като продължителността на делата, разгласяването им в медиите, спецификите на професията на пострадалия и др. В случая върховният съд отбелязва, че Сулев е прокурор и към него обществото има завишени изисквания за спазване на законите, а разгласяването на такова дело рефлектира и върху възможността той да се завърне към професията си поради предизвиканите негативни обществени нагласи.

В решението си ВКС отбелязва, че трябва да се прецени и доколко едно продължително откъсване от работа на прокурор може да доведе до невъзможност той да се върне към професията си заради неоправдано предизвиканите негативни обществени нагласи.

Съдът отчита, че при отстраняването му от длъжност, Сулев не е имал възможност да погасява и потребителския си кредит. Като отчита, че апелативният съд е съобразил повечето от критериите за определяне на обезщетението, ВКС отбелязва, че САС не ги е приложил в цялост и не е взел предвид всички обстоятелства. Например, върховният съд пише, че втората инстанция само формално е отчела, че двете обвинения за сводничество и кражба на ток срещу Сулев не са били за тежки престъпления.