      вторник, 20.01.26
          ВМРО представи идеите и очакванията си пред Радев

          20 януари 2026 | 16:12 590
          Снимка: ВМРО
          Сподели
          Заявката на Румен Радев за влизане в парламентарната и изпълнителна власт е отправна точка за големия разговор – да сложим край на прогнилия, антинационален и корумпиран централизиран модел на държавните институции. Това се казва в позиция на партия ВМРО.

          „ВМРО-Българско национално движение очаква Радев и проектът му да подкрепят идеи като:

          Реална децентрализация на общините. Не може България да продължава да се управлява като феодално владение, където четири-пет човека и два-три икономически кръга около тях владеят цялата държава. Разхищението, пилеенето на бюджетни средства и непрекъснатото вземане на нови и нови дългове за попълване на бюджета трябва да бъдат спрени;

          Нужно е радикално намаляване на държавната администрация и разходите за издръжка на администрацията, пълна ревизия и смяна на модела в здравеопазването, за да се спрат кражбите;

          Нужна е незабавна пълна ревизия и отмяна на всички конституционни недомислици, които ППДБ, ГЕРБ и ДПС вкараха в Конституцията.;

          Демографски политики с фокус върху българското семейство. Отглеждането на здрави деца в образовани семейства е основен и водещ модел за оцеляването на държавата;

          България работи за завършване на енергийните проекти, които ще я върнат на мястото ѝ на основен енергиен център на Югоизточна Европа – АЕЦ „Белене“ и запазване на въглищните мощности, а не участие в утопични начинания като зелената сделка;

          Защита правата и свободите на всички българи в и извън географските предели на страната ни. Възраждане на българщината в Македония – все идеи и предложения, които ВМРО – Българско национално движение поставя от много години“, посочват от политическата формация.

