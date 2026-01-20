Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

Самолети на американско-канадското военно командване се очаква „да пристигнат скоро“ в Гренландия, за да участват в отдавна планирани дейности на територията на датската автономна област. Това съобщиха от Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD).

От командването уточняват, че дейностите са координирани с Дания, а властите в Гренландия са предварително информирани. В съобщение, публикувано в социалната мрежа X, от NORAD посочват, че самолетите „ще помогнат за различни отдавна планирани дейности“, свързани с функциите на командването по наблюдение и откриване на въздушни нарушения.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

Разполагането на военновъздушни сили идва на фона на нарастващо напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп публично заговори за възможността Съединените щати да поемат контрол над острова.

Междувременно, след разговор с генералния секретар на НАТО, датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен призна, че темата за Гренландия е изключително чувствителна – не само за Дания, но и за Европа и бъдещето на Алианса.