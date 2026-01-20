НА ЖИВО
          Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

          20 януари 2026 | 07:14 370
          Самолети на американско-канадското военно командване се очаква „да пристигнат скоро“ в Гренландия, за да участват в отдавна планирани дейности на територията на датската автономна област. Това съобщиха от Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD).

          От командването уточняват, че дейностите са координирани с Дания, а властите в Гренландия са предварително информирани. В съобщение, публикувано в социалната мрежа X, от NORAD посочват, че самолетите „ще помогнат за различни отдавна планирани дейности“, свързани с функциите на командването по наблюдение и откриване на въздушни нарушения.

          Разполагането на военновъздушни сили идва на фона на нарастващо напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп публично заговори за възможността Съединените щати да поемат контрол над острова.

          Междувременно, след разговор с генералния секретар на НАТО, датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен призна, че темата за Гренландия е изключително чувствителна – не само за Дания, но и за Европа и бъдещето на Алианса.

          „Този въпрос е толкова труден и толкова напрегнат не само по отношение на Датското кралство, но и по отношение на Европа като цяло. Всъщност и за бъдещето на НАТО… и не мисля, че има нужда да преразказваме едно по едно всичко, което обсъдихме. Но виждам, че генералният секретар е много добре запознат с трудната ситуация, в която се намира Датското кралство и с предизвикателствата, които съществуват по отношение на НАТО“, заяви Поулсен.

