ВВС на Украйна: „Циркон“ удари обект от критичната инфраструктура във Винница

20 януари 2026 | 12:23
166
Ракетата „Циркон“, използвана от Русия срещу Украйна, се е насочвала към Винницка област, заяви Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на Командването на ВВС на Украйна, пред УНИАН.
В отговор на въпрос относно използването на ракета „Циркон“ от Русия срещу Украйна, той заяви:
„Тя летеше към Винницка област, насочена към обект от критична инфраструктура“.
Игнат добави, че Русия нанася удари по енергийни обекти.
Той припомни, че „Циркон“ е противокорабна ракета, която лети по балистична траектория.
„Сваляли сме такива ракети и преди… За да свалите такива ракети, трябва да имате подходящите средства в точното време на точното място“, казва Игнат.
Междувременно Наталия Заболотная, началник на Винницка областна военна администрация, съобщи по-рано, че в резултат на нощната атака на противника е бил ударен обект от критична инфраструктура.
„За щастие няма жертви. Всички отговорни служби работят на мястото на инцидента“, отбеляза тя.
