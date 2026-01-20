ВВС на Украйна: „Циркон“ удари обект от критичната инфраструктура във Винница

Ракетата „Циркон“, използвана от Русия срещу Украйна, се е насочвала към Винницка област, заяви Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на Командването на ВВС на Украйна, пред УНИАН.

В отговор на въпрос относно използването на ракета „Циркон“ от Русия срещу Украйна, той заяви:

„Тя летеше към Винницка област, насочена към обект от критична инфраструктура“.

Игнат добави, че Русия нанася удари по енергийни обекти.

Той припомни, че „Циркон“ е противокорабна ракета, която лети по балистична траектория.

„Сваляли сме такива ракети и преди… За да свалите такива ракети, трябва да имате подходящите средства в точното време на точното място“, казва Игнат.

Междувременно Наталия Заболотная, началник на Винницка областна военна администрация, съобщи по-рано, че в резултат на нощната атака на противника е бил ударен обект от критична инфраструктура.

„За щастие няма жертви. Всички отговорни служби работят на мястото на инцидента“, отбеляза тя.