      вторник, 20.01.26
          Забавени заплати за 1,5 милиона лева са изплатени след намеса на Инспекцията по труда

          20 януари 2026 | 15:28
          След предприети действия от страна на дирекция „Инспекция по труда“ в Монтана спрямо работодатели, забавили заплати на работници с повече от два месеца през 2025 година, в региона са изплатени възнаграждения за 1,5 милиона лева, съобщи на брифинг директорът на инспекцията в Монтана Димитър Петров.

          През миналата година забавените заплати в региона са били за 1,6 милиона лева, като само в едно предприятие, което вече е фалирало и прекратило дейността си, възнагражденията все още не са изплатени.

          Информацията за него е подадена на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и тя е поискала пред съда обявяване в несъстоятелност.

          Когато това стане, работниците, които са около 490 души, ще могат да получат заплатите си от предвиден за такива случаи фонд, уточни Петров.

          Областната инспекция по труда в Монтана е направила през миналата година 1102 проверки на фирми и предприятия за спазване на трудовото законодателство.

          Установени са 4894 нарушения, от работа са спрени 34 обекта, машини и съоръжения, при 11 през 2024 година. Във всеки от тези случаи е възможно да е спасен човешки живот и за радост, през миналата година няма нито един загинал при трудова злополука, при два случая през 2024 година, каза Петров.

          Той уточни, че през 2025 година са установени 72 души, работили без трудов договор, като повечето от тях са в строителството. За всеки един от случаите на работодателя е наложена глоба от минимум 1500 лева, каза той.

