Задържаха грабителите на инкасо автомобил, оказаха се бивши и настоящи охранители

Установена е самоличността на двамата мъже, които извършиха въоръжения грабеж на инкасо автомобил край жп гарата в Ихтиман. Това са Христо Янашков и Явор Проданов – български граждани с постоянен адрес в Русе, но живеещи в София, пише GlasNews.

Двамата са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата вече е внесла искане в Софийския окръжен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Грабежът беше извършен на 16 януари в района на ЖП гарата в Ихтиман, където по това време се извършвали ремонтни дейности. Именно това е позволило на извършителите да се маскират като строителни работници, без да будят подозрение у гражданите.

По данни на прокуратурата, двамата са били въоръжени – единият с пистолет, другият с автомат. Те са насочили оръжията си срещу двамата охранители на инкасовия автомобил, като единият от тях е бил обездвижен със „свинска опашка“.

От автомобила е отнета сума в размер на около 235 000 евро (приблизително 460 000 лева), като точният размер предстои да бъде уточнен след експертизи на веществените доказателства.

По време на разследването става ясно, че единият от обвиняемите е служител на фирмата, от която е отнета сумата. По думите на директора на ОДМВР – София, ст. комисар Тихомир Ценов, именно той е боравил с комбинацията за отключване на инкасовия автомобил.

Ден преди грабежа същият е изпълнявал идентичен маршрут, което се счита за ключово обстоятелство, дало му вътрешна информация за механизма на защита и съдържанието на автомобила.

Другият обвиняем също е работил в охранителна фирма. Към момента няма данни двамата да имат предходни осъждания или криминални регистрации.

Освен паричните средства, извършителите са отнели и служебните оръжия на охранителите, които по-късно са открити захвърлени в тревиста местност.

До момента по делото са извършени: пет огледа на местопроизшествието, две претърсвания и изземвания на адреси в София. Назначени са съдебно-балистични експертизи, които ще установят точния вид на използваното оръжие и ще помогнат за пълното документиране на престъплението.

Двамата са обвинени по чл. 199, ал. 2, т. 3 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или конфискация на част или на цялото имущество.

Единият от обвиняемите е дал обяснения в присъствието на защитник, а другият към момента отказва да говори.