      вторник, 20.01.26
          Свят

          Заедно с Путин и Лукашенко, Тръмп е поканил в Съвета за мир и Зеленски

          20 януари 2026 | 12:34
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отправил покана към украинския си колега Володимир Зеленски да се присъедини към „Съвета за мир“. Украинският лидер се колебае, тъй като руският държавен глава Владимир Путин и държави, които подкрепят Русия, също са поканени, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

          Преди да приеме поканата, Зеленски иска да разбере как ще функционира Съветът, както и дали Тръмп иска той да действа независимо или да замени Съвета, който в момента се обсъжда от американците и украинците като част от мирен план за прекратяване на войната.

          Според украински служител, настоящият проект на 20-точковия мирен план „предвиди, че неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Тръмп“. В плана се уточнява, че Европа, НАТО, Русия и САЩ ще бъдат част от Съвета. Белият дом не уточни дали този Съвет е отделен.

          Припомняме, че Тръмп покани и унгарския премиер Виктор Орбан и беларуския президент Александър Лукашенко в „Съвета за мир“. Френският президент Еманюел Макрон, според съобщения в медиите, ще откаже поканата.

          Тръмп ще председателства „Съвета за мир“ доживот. Според проекта за устава, той лично ще контролира и финансите му. Съветът първоначално ще се занимае с конфликта в Газа, а след това, според съобщения в медиите, ще бъде разширен, за да се занимае с други конфликти, включително войната в Украйна.

