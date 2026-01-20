НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Зеленски: Не Украйна има по-малко ПВО, а Русия изстрелва повече ракети

          20 януари 2026 | 16:02
          Украйна не е намалила ракетите си за противовъздушна отбрана, но руснаците са увеличили ракетите си по време на атаки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар пред репортери, отговаряйки на въпрос за текущата ситуация с противовъздушната отбрана и дали има недостиг на ракети, предава УНИАН.

           „Не сме намалили ракетите си за противовъздушна отбрана. Но руснаците са увеличили ракетите си по време на атаки. Имаме малко повече системи. Русия използва доста повече балистични ракети“, отбеляза той.

          Зеленски добави, че Русия получава компоненти „от страни партньори и частния сектор“.

          „Но трябва да намалим способността им да произвеждат тези ракети. А това все още не се случва. Затова се нуждаем от повече ракети, повече противовъздушна отбрана. Тъй като те са увеличили балистичните си възможности, днес нищо не работи срещу балистиката, освен PAC-3. Имам предвид ракетите PAC-3 за Patriot“, заяви държавният глава.

          Той подчерта, че руснаците също значително са увеличили броя на дроновете „Шахед“, докато Украйна е увеличила броя на прехващачите и мобилните огневи групи.

           „Намираме инструментите и в крайна сметка ще победим Шахедите… Но що се отнася до балистиката, засега ключът е единствено в ръцете на САЩ. Затова е изключително важно доставките да са навременни, PURL да функционира и нашите партньори да ни помогнат да закупим подходящите ракети. Сигурността на украинците зависи до голяма степен от единството на Европа и Америка“, подчерта Зеленски.

