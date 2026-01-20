Зеленски призова Европа да формира 3-милионна армия срещу Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че миналата година е предложил на лидерите на ЕС създаването на съвместни европейски въоръжени сили за защита от Русия. Досега, по думите му, не са предприети стъпки за изпълнение на това предложение, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

„Заплахата от Русия е очевидна: до 2030 г. тя планира да има армия от 2,5 милиона войници. В същото време всяка държава трябва да поддържа собствена суверенна армия, но Европа се нуждае от единна сила, готова бързо да реагира на предизвикателства, от поне 3 милиона войници“, посочи Зеленски.

Той се надява, че европейските лидери най-накрая ще обмислят създаването на съвместни въоръжени сили. Държавният глава добави също, че това не означава конкуренция с Америка.

„Не, Европа е просто отделен континент, който трябва да има своя собствена силна армия. Това не означава, че НАТО може или трябва да бъде унищожено. Абсолютно не. Това е отделна единица – Европейските въоръжени сили. Украйна със сигурност може да направи фундаментален принос за укрепването на такава армия, ако нейните лидери подкрепят тази идея“, отбеляза украинският лидер.

Той подчерта, че не става въпрос само за армията, но и за обмен на технологии.

„Имаме военен опит – споделяме технологиите си с нашите партньори. Те ни предоставят например разузнавателна информация; Франция предоставя разузнавателна информация, както и други страни, а ние предоставяме нашите ракети-прехващачи, нещо, което е доказано във военно време“, заяви той.

Зеленски отбеляза, че без опита на Украйна някои страни не биха знаели как работят оръжията им.