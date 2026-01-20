НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски призова Европа да формира 3-милионна армия срещу Русия

          20 януари 2026 | 18:08 560
          Европейски войски
          Европейски войски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че миналата година е предложил на лидерите на ЕС създаването на съвместни европейски въоръжени сили за защита от Русия. Досега, по думите му, не са предприети стъпки за изпълнение на това предложение, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Заплахата от Русия е очевидна: до 2030 г. тя планира да има армия от 2,5 милиона войници. В същото време всяка държава трябва да поддържа собствена суверенна армия, но Европа се нуждае от единна сила, готова бързо да реагира на предизвикателства, от поне 3 милиона войници“, посочи Зеленски.

          Той се надява, че европейските лидери най-накрая ще обмислят създаването на съвместни въоръжени сили. Държавният глава добави също, че това не означава конкуренция с Америка.

          „Не, Европа е просто отделен континент, който трябва да има своя собствена силна армия. Това не означава, че НАТО може или трябва да бъде унищожено. Абсолютно не. Това е отделна единица – Европейските въоръжени сили. Украйна със сигурност може да направи фундаментален принос за укрепването на такава армия, ако нейните лидери подкрепят тази идея“, отбеляза украинският лидер.

          Той подчерта, че не става въпрос само за армията, но и за обмен на технологии.

          „Имаме военен опит – споделяме технологиите си с нашите партньори. Те ни предоставят например разузнавателна информация; Франция предоставя разузнавателна информация, както и други страни, а ние предоставяме нашите ракети-прехващачи, нещо, което е доказано във военно време“, заяви той.

          Зеленски отбеляза, че без опита на Украйна някои страни не биха знаели как работят оръжията им.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че миналата година е предложил на лидерите на ЕС създаването на съвместни европейски въоръжени сили за защита от Русия. Досега, по думите му, не са предприети стъпки за изпълнение на това предложение, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Заплахата от Русия е очевидна: до 2030 г. тя планира да има армия от 2,5 милиона войници. В същото време всяка държава трябва да поддържа собствена суверенна армия, но Европа се нуждае от единна сила, готова бързо да реагира на предизвикателства, от поне 3 милиона войници“, посочи Зеленски.

          Той се надява, че европейските лидери най-накрая ще обмислят създаването на съвместни въоръжени сили. Държавният глава добави също, че това не означава конкуренция с Америка.

          „Не, Европа е просто отделен континент, който трябва да има своя собствена силна армия. Това не означава, че НАТО може или трябва да бъде унищожено. Абсолютно не. Това е отделна единица – Европейските въоръжени сили. Украйна със сигурност може да направи фундаментален принос за укрепването на такава армия, ако нейните лидери подкрепят тази идея“, отбеляза украинският лидер.

          Той подчерта, че не става въпрос само за армията, но и за обмен на технологии.

          „Имаме военен опит – споделяме технологиите си с нашите партньори. Те ни предоставят например разузнавателна информация; Франция предоставя разузнавателна информация, както и други страни, а ние предоставяме нашите ракети-прехващачи, нещо, което е доказано във военно време“, заяви той.

          Зеленски отбеляза, че без опита на Украйна някои страни не биха знаели как работят оръжията им.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кристалина Георгиева поиска от Киев да отмени субсидиите за отопление и ток, посъветва украинците да „реват като лъвове сутрин“ и даде за пример „болезнения“...

          Иван Христов -
          Украйна субсидира отоплението и електричеството за населението си. Причините са ясни, но в крайна сметка те трябва да бъдат премахнати, заяви управляващият директор на...
          Война

          Зеленски: Не Украйна има по-малко ПВО, а Русия изстрелва повече ракети

          Иван Христов -
          Украйна не е намалила ракетите си за противовъздушна отбрана, но руснаците са увеличили ракетите си по време на атаки. Това заяви украинският президент Володимир...
          Война

          Министърът на финансите на САЩ: Тръмп няма намерение да променя курса спрямо Украйна, или да излиза от НАТО

          Иван Христов -
          Министърът на финансите на САЩ Скот Бесант заяви, че политиката на американския президент Доналд Тръмп не предполага изоставяне на НАТО или прекъсване на отношенията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions