Зеленски: Ситуацията с енергетиката е по-важна от среща с Тръмп, оставам в Киев

Най-важният приоритет на Украйна в момента е енергетиката след руската атака. Така президентът на страната Володимир Зеленски отговори на въпросите на журналистите относно плановете си да участва в Икономическия форум в Давос, където може да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава УНИАН.

Той отбеляза, че ще бъде в Киев до вечерта, за да проведе среща за възстановяване на електрозахранването и отоплението в няколко региона.

„Чакам вечерта. Тази вечер имам още един конферентен разговор. Съответните задачи са поставени. Не искам да чакам дни или седмици, но искам да проверя как е изпълнена задачата за увеличаване на доставките на отопление и енергия в няколко от нашите региони. Затова засега ще бъда в Киев“, отбеляза той.

В същото време Зеленски не изключи възможността да пътува до Давос и да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Всичко може да се промени всеки момент. Защото е изключително важно за мен и за украинците да се сложи край на тази война. А планът за просперитет и гаранциите за сигурност също са от решаващо значение. Благодарен съм на американско-украинските екипи за съвместната работа. Остава последната миля за финализиране на тези документи“, казва Зеленски.

Той добави, че би бил готов да посети Давос, ако всички документи са готови. Би бил готов да отиде там и ако бъде взето решение за противовъздушната отбрана или енергийните пакети.

„И ако отида, сигурен съм, че нашите екипи говорят за това и след това ще има среща (с Доналд Тръмп). И тази среща винаги дава някакъв резултат. Разбира се, срещите със САЩ винаги трябва да завършват с конкретни резултати за укрепване на Украйна или приближаване на войната към края й. И ако документите са готови, ще се срещнем“, отбеляза украинският президент.

Той добави, че екипът от Давос изпраща сигнали, че документът за възстановяването на Украйна е почти завършен.

„Ще видим, аз все още съм тук“, добави Зеленски.