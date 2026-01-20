НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски спешно информира САЩ за нова тактика на руските удари в Украйна

          20 януари 2026 | 11:49 550
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е променила тактиката на ударите си срещу украинската енергетика, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, като отбелязвеа, че спешно ще информира САЩ за това, предава „Страна“.

          - Реклама -

          „Командирът на украинските ВВС докладва за използването на нашите системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски ракети и първите индикации за нова тактика на врага. Той инструктира военните незабавно да се свържат със своите партньори, най-вече със САЩ, и да ги информират подробно за промяната в тактиката на ударите на Русия и конкретната посока на атака за унищожаване на енергийни съоръжения“, написа президентът след конферентния разговор по енергетика.

          Към днешна дата най-трудна е сиитуацията в Киев, част от Киевска област и Харков. Зеленски е обсъдил с държавните структури положението с електро- и топлозахранването в Днепропетровска област, Запорожие и околностите, Сумска, Черниговска и Одеска области. В ход е възстановяване в Ровенска област.

          Русия е променила тактиката на ударите си срещу украинската енергетика, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, като отбелязвеа, че спешно ще информира САЩ за това, предава „Страна“.

          - Реклама -

          „Командирът на украинските ВВС докладва за използването на нашите системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски ракети и първите индикации за нова тактика на врага. Той инструктира военните незабавно да се свържат със своите партньори, най-вече със САЩ, и да ги информират подробно за промяната в тактиката на ударите на Русия и конкретната посока на атака за унищожаване на енергийни съоръжения“, написа президентът след конферентния разговор по енергетика.

          Към днешна дата най-трудна е сиитуацията в Киев, част от Киевска област и Харков. Зеленски е обсъдил с държавните структури положението с електро- и топлозахранването в Днепропетровска област, Запорожие и околностите, Сумска, Черниговска и Одеска области. В ход е възстановяване в Ровенска област.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Сергей Лавров: Първите седмици на 2026 година бият всички рекорди по впечатлителност

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че първите седмици на 2026 г. ще „счупят всички рекорди по впечатлителност“, посочвайки атаката на...
          Война

          FT: Бурята около Гренландия оставя на заден план гаранциите за сигурност за Украйна в Давос

          Иван Христов -
          Лидерите и делегациите на ЕС, които се срещат с президента на САЩ Доналд Тръмп и негови представители в кулоарите на Световния икономически форум в...
          Война

          Русия удари Украйна с „Циркон“

          Иван Христов -
          През нощта на 20 януари Русия е нанесла удар в Украйна с „Циркон“ и множество други видове средства за поражение, съобщават от украинските Военновъздушни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions