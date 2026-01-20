Зеленски спешно информира САЩ за нова тактика на руските удари в Украйна

Русия е променила тактиката на ударите си срещу украинската енергетика, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, като отбелязвеа, че спешно ще информира САЩ за това, предава „Страна“.

„Командирът на украинските ВВС докладва за използването на нашите системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски ракети и първите индикации за нова тактика на врага. Той инструктира военните незабавно да се свържат със своите партньори, най-вече със САЩ, и да ги информират подробно за промяната в тактиката на ударите на Русия и конкретната посока на атака за унищожаване на енергийни съоръжения“, написа президентът след конферентния разговор по енергетика.

Към днешна дата най-трудна е сиитуацията в Киев, част от Киевска област и Харков. Зеленски е обсъдил с държавните структури положението с електро- и топлозахранването в Днепропетровска област, Запорожие и околностите, Сумска, Черниговска и Одеска области. В ход е възстановяване в Ровенска област.