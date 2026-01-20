Жълт код и „ледени дни“ в Северна България: студът се задържа

Жълт код за студено време е обявен за цяла Северна България заради много ниските температури. На 20 януари времето в страната ще остане студено, но предимно слънчево, показва прогнозата.

- Реклама -

В редица области се очаква т.нар. „леден ден“ – с отрицателни дневни температури. Това се отнася за Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Силистра, Варна, Добрич и части от Софийска област.

Минималните температури ще бъдат между минус 11 и минус 6 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса. В София се очакват около минус 9 градуса минимална и около 1 градус максимална температура.

В планините ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 2 градуса, а на 2000 метра – около минус 6 градуса.

По Черноморието над северното крайбрежие ще преобладава слънчево време, докато над южното ще има значителна ниска облачност. Максималните температури ще са между 3 и 5 градуса, температурата на морската вода – между 6 и 9 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Още в сряда времето ще започне постепенно да се затопля, сочи прогнозата на НИМХ. През нощта срещу четвъртък и в самия четвъртък на много места в югоизточната половина на страната ще има валежи от сняг и дъжд, като рискът от поледици в Източна България се запазва.

В петък и събота ще духа до умерен югоизточен вятър, температурите ще продължат да се повишават, а облачността ще остане значителна. На места в Дунавската равнина са възможни мъгли, но съществени валежи не се очакват.

В неделя от югозапад ще започнат нови валежи от дъжд, а в планините – от сняг.