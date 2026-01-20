Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

Броят на загиналите при сблъсъка между два високоскоростни влака в Южна Испания достигна 42 души, след като в отломките беше открито още едно тяло.

„В следобедните часове беше открита нова жертва в един от вагоните на влака Alvia, с което броят на загиналите нарасна до 42“, се казва в изявление на регионалното правителство на Андалусия. - Реклама -

Спасителните екипи продължават работа на мястото на тежкия железопътен инцидент, като властите предупреждават, че броят на жертвите може да бъде окончателно потвърден едва след пълното разчистване на засегнатите вагони и официалната идентификация на телата.