      вторник, 20.01.26
          Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

          20 януари 2026 | 22:15 80
          Снимка: БГНЕС
          Броят на загиналите при сблъсъка между два високоскоростни влака в Южна Испания достигна 42 души, след като в отломките беше открито още едно тяло.

          „В следобедните часове беше открита нова жертва в един от вагоните на влака Alvia, с което броят на загиналите нарасна до 42“, се казва в изявление на регионалното правителство на Андалусия.

          Спасителните екипи продължават работа на мястото на тежкия железопътен инцидент, като властите предупреждават, че броят на жертвите може да бъде окончателно потвърден едва след пълното разчистване на засегнатите вагони и официалната идентификация на телата.

