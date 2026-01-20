Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

Броят на загиналите при сблъсъка между два високоскоростни влака в Южна Испания достигна 42 души, след като в отломките беше открито още едно тяло.
Спасителните екипи продължават работа на мястото на тежкия железопътен инцидент, като властите предупреждават, че броят на жертвите може да бъде окончателно потвърден едва след пълното разчистване на засегнатите вагони и официалната идентификация на телата.
