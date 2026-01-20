Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните мрежи.
Информацията бе разпространена от партийния активист Йордан Мицикулев, който публикува емоционално видео, в което заявява, че Жулев е закаран по спешност в болница след тежкия побой. По думите му, той и други активисти на „Величие“ незабавно пътуват към Гоце Делчев, за да се изяснят обстоятелствата около случилото се. Според първоначалната информация, с която разполага Мицикурев, група мъже са нападнали Жулев, докато той снимал видеоклип. Твърди се, че нападението е станало в имот на въпросните лица, след което те са му нанесли жесток побой с пръти.
Заместник-председателят на парламентарната група „Величие“ Красимира Катинчарова определи случилото се като брутална атака срещу гражданин, опитващ се да помогне на града си.
По думите ѝ, побоят е извършен от двама мъже, като един от тях е пряко засегнат от подадения сигнал до РИОСВ, свързан с отходните води, изтичащи от частен имот.
В публикацията си тя посочва и непотвърдена информация, която повдига сериозни въпроси:
Към момента няма официална информация от полицията за задържани лица или повдигнати обвинения. Очаква се органите на реда да изяснят случая и да дадат повече подробности около бруталното нападение, което вече предизвика остра реакция в социалните мрежи.
Очаквайте продължение!
