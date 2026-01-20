Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните мрежи.

Информацията бе разпространена от партийния активист Йордан Мицикулев, който публикува емоционално видео, в което заявява, че Жулев е закаран по спешност в болница след тежкия побой. По думите му, той и други активисти на „Величие“ незабавно пътуват към Гоце Делчев, за да се изяснят обстоятелствата около случилото се. Според първоначалната информация, с която разполага Мицикурев, група мъже са нападнали Жулев, докато той снимал видеоклип. Твърди се, че нападението е станало в имот на въпросните лица, след което те са му нанесли жесток побой с пръти.

„Станислав е в тежко състояние и е откаран по спешност. Тръгваме към Гоце Делчев, за да разберем какво се случва, заяви Мицикулев във видеото.

Заместник-председателят на парламентарната група „Величие“ Красимира Катинчарова определи случилото се като брутална атака срещу гражданин, опитващ се да помогне на града си.

По думите ѝ, побоят е извършен от двама мъже, като един от тях е пряко засегнат от подадения сигнал до РИОСВ, свързан с отходните води, изтичащи от частен имот.

„Преди около час координаторът на ПП „Величие“ за Гоце Делчев е бил зверски пребит с дървени колове, докато е снимал репортаж за фекални води, изтичащи от частна къща в напоителен канал“, пише Катинчарова.

В публикацията си тя посочва и непотвърдена информация, която повдига сериозни въпроси:

„Пристигна непотвърдена информация – главният бияч съпруг ли е на главната архитектка Ани Мирчева и тя ли живее в къщата, от която идват отходните води?“

Към момента няма официална информация от полицията за задържани лица или повдигнати обвинения. Очаква се органите на реда да изяснят случая и да дадат повече подробности около бруталното нападение, което вече предизвика остра реакция в социалните мрежи.

Очаквайте продължение!