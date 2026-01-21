НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Здраве

          1/3 от страната е пред епидемия, днес решават в Габрово

          21 януари 2026 | 13:48
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Още една област в страната е изправена пред обявяване на грипна епидемия. Оперативният щаб в Габрово се събира на 21 януари, за да реши дали да бъдат въведени противоепидемични мерки. По данни на Регионалната здравна инспекция, цитирани от bTV, заболеваемостта в областта е достигнала 266 на 10 000 души, което е над епидемичните стойности.

          Освен Габрово, още шест области са на прага на грипна епидемия. Това са София-област, Русе, Ямбол, Велико Търново, Смолян и Благоевград, където здравните власти отчитат устойчиво нарастване на броя на болните от грип и остри респираторни заболявания.

          Проф. Ива Христова: Грипът настъпва, пикът на епидемията предстои в следващите две седмици Проф. Ива Христова: Грипът настъпва, пикът на епидемията предстои в следващите две седмици

          След вече въведените мерки във Варна и Добрич, от 22 до 30 януари ограничения заради грипа влизат в сила и в област Бургас. Там се прилагат стандартните противоепидемични действия, насочени към ограничаване на разпространението на инфекцията.

          Към момента грипът вече е обхванал над една трета от територията на страната, показват данните на здравните институции. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали още области ще последват примера и ще въведат извънредни мерки.

          Доц. Атанас Мангъров: Грипът не е необичаен, по-опасно е самолечението Доц. Атанас Мангъров: Грипът не е необичаен, по-опасно е самолечението

