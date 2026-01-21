Съюзът на съдиите настоява Върховният касационен съд (ВКС) да образува тълкувателно дело, което окончателно да изясни въпроса дали Борислав Сарафов е легитимен като изпълняващ функциите главен прокурор. Тази инициатива, която цели да отговори на един „сложен казус“, бе коментирана от адвокат Михаил Екимджиев в разговор с Катя Илиева.

Според адвокат Екимджиев, всъщност няма сложен казус. Налице е по-скоро нежелание на „един самозванец с могъщи политически покровители, каквито са Пеевски и Борисов“, а именно Сарафов, да приложи „ясен закон, приет преди около година“ и влязъл в сила през януари 2025 г. Той подчертава, че тълкуване на правна норма е необходимо само когато тя е неясна, а целта на промените в Закона за съдебната власт от януари 2025 г. е била съвсем ясна.

Промените са въведени, за да предотвратят ситуации, в които временно изпълняващи длъжности като главен прокурор (в лицето на Сарафов) или председател на Върховния административен съд (Чолаков) „векуват“ на тези позиции. Това торпелира основни принципи на правовата държава като мандатността и изборността на подобни длъжности. Адвокат Екимджиев категорично заявява, че когато един човек изпълнява временно функции, той не е избран по конституционно установения ред.

„Тази граница беше 21 юли 2025 г., след която дата Борислав Сарафов е един самозванец“, посочва адвокат Екимджиев. Той допълва, че професионалното поведение на Сарафов „вероятно има нужда от психиатрична диагноза“, тъй като се държи като човек с биполярно разстройство и продължава да се подписва като главен прокурор. Екимджиев отбелязва, че немалко съдебни състави, включително на ВКС, а също и Конституционният съд, са се произнесли по въпроса. Той цитира Конституционния съд, който „отклони негово искане за произнасяне на решение точно с мотива, че след 21 юли 2021 г. Борислав Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор“.

Въпреки че едно тълкувателно решение на ВКС би било полезно, адвокат Екимджиев смята, че то само ще задълбочи проблема заради „писмани юристи“, които веднага ще заявят, че само Прокурорската колегия може да тълкува този въпрос. Подобни становища вече са изразили Георги Признашки и Магдалинчев.

Адвокат Екимджиев акцентира, че фокусът на общественото недоволство трябва да бъде насочен към факта, че законът е ясен, а целта на приемането му е известна, поради което не се нуждае от тълкуване. Той е категоричен, че ако имаше „действителен парламент, а не марионетки на Борисов и на Пеевски“, Народното събрание е трябвало още на 22 юли 2025 г. да задължи компетентните органи да изпълнят неговия закон.

Според Екимджиев, Бойко Борисов и Делян Пеевски са инвестирали в Сарафов, превръщайки го в „куче пазач на техните нечисти далавери“, и по този начин лишават Народното събрание от воля и доверие. Цирковете, които самият Сарафов прави, допълнително убиват и без това ниското доверие в българската прокуратура, което според последни социологически проучвания е между 5 и 7%. Адвокатът апелира към колегите прокурори да осъзнаят как един „некадърник и негодник, лишен от морал“, унищожава институцията и тяхната професионална чест.

„Нека най-сетне някой прокурор да каже, че царят е гол“, призовава Екимджиев, като допълва, че в юридическите среди е известно за наличието на много качествени и морални прокурори, но „страхът е толкова силен“. Той призовава съдиите и прокурорите да отказват да изпълняват разпорежданията на Сарафов, а адвокатите – да игнорират документи, подписани от него в качеството му на и.ф. главен прокурор. Това би било „законна самозащита и защита на Конституцията и на правопорядъка в България срещу един самозванец, скрепен от двама престъпници на тази позиция“.

В разговора Катя Илиева повдига и темата за закриването на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) на първо четене в Народното събрание. Част от дейността на комисията се прехвърля към Сметната палата, а друга – към ГДБОП. Адвокат Екимджиев счита, че невървежът на България по отношение на антикорупционните институции се дължи на липсата на политическа воля.

Тези „органи и органоиди“ се създават, за да служат като „витрина“, че България е европейска държава с върховенство на закона, и да отговарят на очакванията на ЕС за борба с корупцията. В действителност обаче те функционират като „слуги и лакеи на Пеевски и Борисов“, покриващи техните „безобразия“. С оглед на КПКОНПИ, адвокат Екимджиев предупреждава, че хората трябва да са нащрек, тъй като срещу комисията са заведени стотици дела за огромни обезщетения, които тя не изплаща изцяло от години.

Той допуска, че целта на закриването е да бъдат затруднени хората, които са били малтретирани през последните години по волята на „същите тези двама дебелачи“ и поставените лица в КПКОНПИ. Ако няма преходна и заключителна разпоредба, уреждаща правоприемник на КПКОНПИ, тези дела най-вероятно ще бъдат прекратени. Това ще принуди жертвите да чакат години наред решения от Страсбург, което допълнително ще забави справедливостта и ще ги лиши от право на обезщетение поради изтекли давностни срокове и инфлация.

„Те ще си запазят Борисов, Пеевски и Пошковците, ще си запазят кучетата пазачи, които ще покриват тяхната корупция“, заключава адвокат Екимджиев. Той подчертава, че „за силните на деня остава чадърът, за другите остава тоягата“, а жертвите на репресии вероятно ще останат без обезщетение. Адвокатът призовава общественото внимание да се насочи към това и напомня, че най-бързият начин Сарафов да напусне поста си е чрез граждански арест, тъй като НПК позволява задържане при извършване на престъпление „пред очите ни“.