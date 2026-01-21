НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Арест за корупция в ТЕЛК Пазарджик: Задържан е лекар за подкупи от 8500 лева

          21 януари 2026 | 16:50 670
          Снимка: novini.bg
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха лекар, председател на състав на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) в болница в Пазарджик, по подозрение за взимане на подкупи. Арестът е част от специализирана полицейска операция, проведена на 20 януари 2026 г. под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

          Разследването, продължило няколко месеца, е установило, че за периода от септември до ноември 2025 г. длъжностното лице е приело общо четири подкупа на обща стойност 8500 лева (4345 евро). В три от случаите лекарят е получил по 2500 лева, за да издаде експертни решения за намалена трудоспособност, а в един случай сумата е била 1000 лева. Жертви на корупционната схема са били трима мъже и една жена на възраст между 48 и 66 години.

          По време на операцията са извършени процесуално-следствени действия в Пазарджик и Велинград. Иззети са множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото досъдебно производство.

          На задържания лекар е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро. Към момента по делото са разпитани 20 свидетели. Разследването продължава активно, като се очакват нови подробности около престъпната дейност.

