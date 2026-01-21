Аварийна ситуация: Самолетът на Тръмп се върна от пътя си към Давос

Самолетът Air Force One, превозващ президента на САЩ Доналд Тръмп, е бил принуден да се върне в Joint Base Andrews заради незначителен електрически проблем, съобщи служител на Белия дом, цитиран от CNN. По информацията екипажът е взел решение машината да обърне курса си от съображения за безопасност.

- Реклама -

Въпреки инцидента, пътуването на президента за Световния икономически форум в Давос не е било отменено. От Белия дом уточниха, че Тръмп е продължил визитата си с резервен самолет.

Първоначално президентът е летял с Boeing VC-25 – модифицирана военна версия на емблематичния четиримоторен Boeing 747, който изпълнява ролята на Air Force One. След техническия проблем пътуването е продължило с Boeing C-32A, военната версия на двумоторния Boeing 757.

Самолетът C-32 обикновено се използва за превоз на вицепрезидента, първата дама, членове на кабинета или представители на Конгреса. Военновъздушните сили на САЩ разполагат с четири такива самолета.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит уточни, че е установен „малък електрически проблем“, поради което е взето решение самолетът да се върне като предпазна мярка.

Данни от системата за проследяване на полети ADS-B Exchange показват, че машината е направила завой над Атлантическия океан в района на Монтаук, близо до източния край на Лонг Айлънд.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент съобщи, че заради ситуацията президентът Тръмп ще закъснее с около три часа за Давос.

Двата самолета, които изпълняват функциите на Air Force One, са в експлоатация от около 35 години. Плановете за тяхната подмяна се бавят от години, но машините се поддържат при изключително строги технически стандарти, а подобни неизправности са рядкост.

В историята на президентската авиация обаче има и други инциденти:

► През 2006 г. механичен проблем приземява Air Force One по време на визита на президента Джордж Буш във Виетнам, което налага използване на резервен самолет.

► През 1974 г., при посещение на президента Ричард Никсън в Сирия, ескорт от изтребители е погрешно възприет от пилота като атака, което води до резки отбранителни маневри.

► През 1953 г. самолетът на президента Дуайт Айзенхауер – „Columbine II“ – едва не се сблъсква с търговски полет над Ню Йорк заради еднакъв идентификационен номер. Именно този случай води до въвеждането на специалния позивен „Air Force One“ за всеки самолет, на борда на който се намира президентът на САЩ.