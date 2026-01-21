Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

21 януари 2026 | 17:14
Автобус на градския транспорт в София предизвика верижна катастрофа на бул. „Симеоновско шосе“ към 11.00 ч в сряда.
Очевдици съобщават, че рейсът потеглил на заден ход на светофар в платното към квартал „Симеоново“ и ударил няколко автомобила.
Катастрофата предизвика сериозно задръстване в района.
