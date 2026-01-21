Аякс с шокиращ обрат срещу Виляреал

Аякс постигна втора поредна победа в груповата фаза на Шампионска лига, след като направи впечатляващ обрат, за да спечели с 2:1 при гостуването си на Виляреал. С този успех нидерландският гранд запази шансове за класиране напред, докато „жълтата подводница“ напуска турнира без нито една победа в седемте си мача (1 равенство, 6 загуби).

И двата отбора влязоха в мача, намирайки се в дъното на класирането в групата, като знаеха, че всичко друго освен победа ще означава елиминация. Въпреки слабата си европейска форма, Виляреал беше спечелил осем от последните си десет домакински мача в първенството и хората на Марселино пренесоха тази увереност в силно първо полувреме, в което тотално надиграха Аякс.

Още в шестата минута домакините създадоха чисто положение. Сержи Кардона се озова непокрит в наказателното поле и насочи топката с глава, но вратарят на гостите Витеслав Ярош се намеси блестящо и изби. При последвалия ъглов удар защитата на Аякс не успя да изчисти топката и тя попадна у Никола Пепе на далечната греда, но Ярош отново спаси своя отбор.

С напредването на полувремето превъзходството на Виляреал ставаше все по-осезаемо. Единствено вратарят на Аякс пречеше на домакините да отбележат, като направи особено впечатляващи спасявания след удари на Тани Олувасейи и Томас Партей.

Наставникът на гостите Фред Грим имаше за какво да бъде недоволен от представянето на своя тим, който отговори само с плахи опити на Джорти Мокио и Оуен Вайндал, лесно спасени от Арнау Тенас.

Виляреал най-накрая материализира надмощието си четири минути след началото на втората част. Дълъг пас на Рафа Марин изведе Тани Олувасейи сам срещу вратаря и канадският национал с впечатляващ удар от около 20 метра не остави шансове на Ярош за 1:0.

Противно на логиката на играта обаче, „жълтата подводница“ допусна изравняване точно след час игра. Оскар Глюх изпълни пряк свободен удар от малък ъгъл, топката рикошира в ръкавицата на вратаря Тенас и влетя в мрежата за 1:1.

След възстановяването на равенството нито един от двата отбора не успяваше да наложи волята си. В последната част на мача Виляреал се хвърли в атака, търсейки победен гол, но това остави огромни празнини в защитата им. Точно тогава Аякс нанесе своя решителен удар. При бърза контраатака влезлият като резерва само пет минути по-рано Оливер Едвардсен завърши хладнокръвно за 1:2.

Този гол се оказа решаващ и „синовете на боговете“ удържаха преднината си до края, с което останаха в битката за място в плейофите преди последния кръг. За Виляреал европейската приказка приключи по разочароващ начин.