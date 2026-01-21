НА ЖИВО
          България е сред страните с най-бързо растяща икономика в ЕС

          21 януари 2026 | 18:12
          Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA огласи резултатите от ежегодното допитване до австрийските инвеститори за бизнес климата в България. Проучването е проведено през октомври 2025 г. с участието на 100 мениджъри на австрийски компании у нас. В събитието взе участие Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA

          „Българската икономика се развива обещаващо“, каза той. „С над 3% ръст страната е била сред най-бързорастящите икономики в ЕС за последното тримесечие на 2025 г. Австрийските компании в България виждат по-стабилна бизнес среда и следователно оценките им са по-оптимистични. Този позитивен ефект до известна степен се дължи и на влизането на България в еврозоната“, подчерта Купфер. 

          Той посочи, че през предстоящата година австрийските бизнеси очакват по-високи обороти и оползотворяване на капацитета си в страната.

          Проучвания показват нарастващ оптимизъм сред австрийските инвеститори в България. 18% от анкетираните отчитат подобрение на бизнес климата през 2025 г., а 23% очакват положително развитие през 2026 г., което представлява повишение в положителните нагласи спрямо предходната година. 

          Почти половината от компаниите (49%) отчитат ръст на оборотите за 2025 г. и потвърждават очакването за 2026 г., докато 23% очакват увеличение на инвестициите, което потвърждава устойчивото развитие на австрийския бизнес в страната и затвърждаване позицията на Австрия в Топ 3 държави с преки инвестиции в България.

          Австрийските инвеститори продължават да оценяват положително данъчната и митническата система (74%), качеството на местните доставчици (70%, с ръст спрямо предходната година) и достъпа до финансиране (68%). Наред с това остават сериозни структурни предизвикателства – 96% изразяват неудовлетворение от борбата с корупцията, 90% определят бюрокрацията като проблем, а 86% посочват инфраструктурата и недостига на квалифицирана работна ръка като основни ограничения пред бизнеса.

          Към третото тримесечие на 2025 г. австрийските инвестиции в България възлизат на около 5,322 млрд. евро. Това прави Австрия втория по важност чуждестранен инвеститор в България. Австрийските компании са не само сред най-големите, но и сред най-стабилните и надеждни работодатели и данъкоплатци в страната. В България оперират около 350 австрийски компании с местни представителства, които по оценки осигуряват заетост на над 30 000 души. 

