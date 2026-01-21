Бащата на Сияна разкри капаните в експертизата, „спасителна маневра“ убила детето му

Николай Попов, бащата на Сияна обясни пред БТВ от Плевенския окръжен съд къде според него са капаните в експертизата за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна.

„Причината за катастрофата е маневра с волана, т. нар. „спасителна маневра“, която Георги Александров е извършил, за да спаси себе си и е убил детето ми. Проф. Станимир Карапетков отхвърля това, въпреки че Александров със собствените си показания казва, че е въртял волана наляво и надясно. Той е криволичил. Карапетков твърди, че гравитационните сили са пратили в автомобила на дядото на Сияна, което е абсурд. Центробежните сили действат навън от завоя, не навътре. Много добре знаете, ако сте учили физика.

Според вещото лице катастрофата е станала заради неправилно използване на спирачния педал. Т.е при един добър адвокат като Явор Нотев, защото той наистина е добър адвокат – една пледоария негова веднага заявява – Александров не е направил нищо, той просто е натиснал спирачния педал. По този начин му е свалена и скоростта. Прокуратурата не му е повдигнала обвинение за превишена скорост, а само несъобразена. Това го видяхме още тогава, но решихме, че е неволна грешка. По този начин се опитва да го оневини и да прехвърли изцяло отговорността на пътя. Той е лош през цялото време. Т.е той е трябвало да знае по какъв път кара и не може да се движи с такава скорост„, заяви Николай Попов.

Според него има още над 240 точки, които не са добре в тази експертиза.

Шесто поредно заседание по делото за катастрофата тече в момента.

Припомняме, че март месец, 2025 г., в тежка катастрофа край село Телиш, на пътя Бяла – Ботевград загива 12-годишната Сияна.

Дядото на Сияна кара автомобила, той също е тежко ранен, но оцелява. Катастрофата става около обяд, когато тежкотоварен камион блъска колата, в която пътуват Сияна, баба й и дядо й.

Момичето е починало в линейката на път за болницата в Плевен.

Заседанието е придружено от протест в подкрепа на семейството на Сияна и на всички жертви от катастрофи на пътя.

Предстои да бъдат разпитани вещите лица, които са изготвили по искане на защитата допълнителната психиатрична експертиза, която трябва да прецени дали дядото на Сияна е способен да се яви и да дава показания пред съда.