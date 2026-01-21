НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Бащата на Сияна разкри капаните в експертизата, „спасителна маневра“ убила детето му

          21 януари 2026 | 12:19 340
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Николай Попов, бащата на Сияна обясни пред БТВ от Плевенския окръжен съд къде според него са капаните в експертизата за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна.

          - Реклама -

          Причината за катастрофата е маневра с волана, т. нар. „спасителна маневра“, която Георги Александров е извършил, за да спаси себе си и е убил детето ми. Проф. Станимир Карапетков отхвърля това, въпреки че Александров със собствените си показания казва, че е въртял волана наляво и надясно. Той е криволичил. Карапетков твърди, че гравитационните сили са пратили в автомобила на дядото на Сияна, което е абсурд. Центробежните сили действат навън от завоя, не навътре. Много добре знаете, ако сте учили физика.

          Според вещото лице катастрофата е станала заради неправилно използване на спирачния педал. Т.е при един добър адвокат като Явор Нотев, защото той наистина е добър адвокат – една пледоария негова веднага заявява – Александров не е направил нищо, той просто е натиснал спирачния педал. По този начин му е свалена и скоростта. Прокуратурата не му е повдигнала обвинение за превишена скорост, а само несъобразена. Това го видяхме още тогава, но решихме, че е неволна грешка. По този начин се опитва да го оневини и да прехвърли изцяло отговорността на пътя. Той е лош през цялото време. Т.е той е трябвало да знае по какъв път кара и не може да се движи с такава скорост„, заяви Николай Попов.

          Според него има още над 240 точки, които не са добре в тази експертиза.

          Шесто поредно заседание по делото за катастрофата тече в момента.

          Припомняме, че март месец, 2025 г., в тежка катастрофа край село Телиш, на пътя Бяла – Ботевград загива 12-годишната Сияна.

          Дядото на Сияна кара автомобила, той също е тежко ранен, но оцелява. Катастрофата става около обяд, когато тежкотоварен камион блъска колата, в която пътуват Сияна, баба й и дядо й.

          Момичето е починало в линейката на път за болницата в Плевен.

          Заседанието е придружено от протест в подкрепа на семейството на Сияна и на всички жертви от катастрофи на пътя.

          Предстои да бъдат разпитани вещите лица, които са изготвили по искане на защитата допълнителната психиатрична експертиза, която трябва да прецени дали дядото на Сияна е способен да се яви и да дава показания пред съда.

          Николай Попов, бащата на Сияна обясни пред БТВ от Плевенския окръжен съд къде според него са капаните в експертизата за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна.

          - Реклама -

          Причината за катастрофата е маневра с волана, т. нар. „спасителна маневра“, която Георги Александров е извършил, за да спаси себе си и е убил детето ми. Проф. Станимир Карапетков отхвърля това, въпреки че Александров със собствените си показания казва, че е въртял волана наляво и надясно. Той е криволичил. Карапетков твърди, че гравитационните сили са пратили в автомобила на дядото на Сияна, което е абсурд. Центробежните сили действат навън от завоя, не навътре. Много добре знаете, ако сте учили физика.

          Според вещото лице катастрофата е станала заради неправилно използване на спирачния педал. Т.е при един добър адвокат като Явор Нотев, защото той наистина е добър адвокат – една пледоария негова веднага заявява – Александров не е направил нищо, той просто е натиснал спирачния педал. По този начин му е свалена и скоростта. Прокуратурата не му е повдигнала обвинение за превишена скорост, а само несъобразена. Това го видяхме още тогава, но решихме, че е неволна грешка. По този начин се опитва да го оневини и да прехвърли изцяло отговорността на пътя. Той е лош през цялото време. Т.е той е трябвало да знае по какъв път кара и не може да се движи с такава скорост„, заяви Николай Попов.

          Според него има още над 240 точки, които не са добре в тази експертиза.

          Шесто поредно заседание по делото за катастрофата тече в момента.

          Припомняме, че март месец, 2025 г., в тежка катастрофа край село Телиш, на пътя Бяла – Ботевград загива 12-годишната Сияна.

          Дядото на Сияна кара автомобила, той също е тежко ранен, но оцелява. Катастрофата става около обяд, когато тежкотоварен камион блъска колата, в която пътуват Сияна, баба й и дядо й.

          Момичето е починало в линейката на път за болницата в Плевен.

          Заседанието е придружено от протест в подкрепа на семейството на Сияна и на всички жертви от катастрофи на пътя.

          Предстои да бъдат разпитани вещите лица, които са изготвили по искане на защитата допълнителната психиатрична експертиза, която трябва да прецени дали дядото на Сияна е способен да се яви и да дава показания пред съда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Парламентът закрива КПК: Сметната палата и ГДБОП поемат борбата с корупцията

          Екип Евроком -
          Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която през 2023 г. беше отделена от КОНПИ, е пред закриване. Днес пленарната зала на Народното събрание одобри...
          България

          Васил Терзиев за оставката на Румен Радев: София заслужава честно отношение и финансиране

          Екип Евроком -
          Кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти предстоящата оставка на президента Румен Радев, като подчерта, че „всеки човек или партия, който допринася София...
          България

          Партия „Величие“ подаде сигнал за брутален побой над свой координатор в Гоце Делчев

          Екип Евроком -
          Партия „Величие“ изпрати официален сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните работи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions