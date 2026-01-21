Бившият премиер на Южна Корея осъден на 23 години затвор за съучастие

Южнокорейски съд осъди бившия премиер Хан Док Су на 23 години затвор за съучастие в обявяването на военно положение. Присъдата е с 8 години по-дълга от поисканото от прокуратурата, съобщава АФП.

„Обвиняемият не е спазил задълженията и отговорностите си като министър-председател до самия край", заяви съдия Ли Джин Гван от Централния окръжен съд в Сеул. Тя посочи, че указът за военно положение, издаден от президента Юн Сук Йол през декември 2024 г., е имал за цел „да подкопае конституционния ред" и се равнява на бунт.

Самият Юн беше подведен под импийчмънт и отстранен от Конституционния съд през април миналата година, което доведе до провеждането на частични избори два месеца по-късно.

Ли отбеляза, че въпреки че 76-годишният Хан е изразил загриженост пред Юн относно обявяването на военно положение, той не се е противопоставил изрично и не е призовал други членове на кабинета да разубедят Юн.

По време на процеса Хан отрече да е извършил нарушение, като настоя, че никога не е подкрепял или помагал за обявяването на военно положение.

След отстраняването на Юн, Хан пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент. През май той подаде оставка, за да се кандидатира за президент, но кампанията му се провали, след като партията на Юн отказа да го номинира.