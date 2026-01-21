Кметът на Варна Благомир Коцев изненадващо отвори вратата за евентуална коалиция между коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и президента Румен Радев. Според Коцев, подобно партньорство е възможно, но само при ясни условия: президентът трябва да демонстрира решителна борба срещу статуквото в България и да гарантира твърдо европейския курс на страната, без да допуска отклонения в друга посока.

Коцев подчерта, че неговият личен пример е показателен за последствията, които могат да настъпят за всеки, който се противопоставя на статуквото. Той обаче уточни, че конкретното развитие на тези отношения ще зависи изцяло от отговорите, които Румен Радев тепърва ще даде по тези ключови въпроси.

По повод дали това е официална позиция на ПП-ДБ или само негово лично мнение, варненският кмет заяви, че „тепърва позициите ще бъдат изчиствани“. Той поясни, че в момента изразява преди всичко собственото си виждане по темата. Това изказване идва на фона на предизвикателния въпрос на Асен Василев към Радев относно визията му за България – силна европейска държава или по „орбанов модел“.

Пред БНТ Коцев не скри, че в редиците на ПП-ДБ съществува притеснение относно действителните позиции на президента Радев. На въпрос защо се очакват нови изказвания от Радев, при положение че той е заемал определени позиции в продължение на 9 години, включително по казуса „Чий е Крим“, кметът отговори, че има съществена разлика между ролята на президент и тази на политически лидер.

Относно слуховете за евентуална кандидатура за друг пост, кметът на Варна обясни, че наваксват изоставеното през последните шест месеца в управлението на града. Той уточни, че решение за негова кандидатура за друга длъжност не е взето и това ще бъде обсъдено на коалиционен съвет. Идеята е да подкрепи формацията, която го е издигнала, като привлече гласове със своето име. Коцев призна, че не би било коректно, ако бъде избран за друг пост, да се откаже от кметското място във Варна. Въпреки че не изключва възможността да му бъде предложено, той заяви, че подобен въпрос не е на дневен ред в момента.

Кметът Коцев изрази увереност, че предстоящите предсрочни парламентарни избори ще се характеризират с висока избирателна активност, като сподели надеждата си за достигане на 75%. Специално за президентските избори, той е убеден, че кандидатът на ПП-ДБ ще стигне до балотаж и вярва, че от минали грешки са извлечени поуки. Коцев обаче категорично заяви, че не е обсъждано той да бъде кандидат за президент.

Варненският кмет отрече категорично твърденията, че Асен Василев управлява еднолично в ПП. Той не можа да коментира защо Даниел Лорер е изразил точно обратното мнение, подкрепено с примери, като предполагаемото спиране на коалиция с „Възраждане“. Коцев отдаде тези изказвания на лични отношения между Василев и Лорер, оправдавайки се, че като кмет на Варна стои „малко встрани“ от националната политика. „Имам други впечатления от формацията“, заключи Коцев, като добави, че има „много интриги“ около слуховете за преминаване на Лорер към ГЕРБ.