      сряда, 21.01.26
          Богдан Богданов: Правят се опити да се опорочи Изборния кодекс и да се откраднат изборите

          21 януари 2026 | 10:00
          Снимка: НТВ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се откраднат изборите.“ Това коментира в предаването „Здравей, България” депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.

          Бърза се изключително много. Чух от колегите, че още тази седмица – в четвъртък или в петък, докладът ще бъде внесен в Народното събрание. Тоест, сега е писан през нощта, бързо, на крак, така както онази комисия, ако си спомняме, за 15 секунди. Така се случват нещата и в момента”, заяви Богданов.

          Той смята, че има скандални предложения, като например предизборната кампания да е само 20 дни.

          Колегите са се преборили да отпадне предложението да няма социология по време на изборния ден, допълни Богданов. Той заяви, че очаква да има вето от страна на президентската институция.

          Богданов коментира и потенциалното партньорство с Румен Радев след изборите.

          Последните месеци българите разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда от спасител, а от активна гражданска позиция, от отпор на всеки опит да се компрометира нормалното развитие на държавата. Ние имаме два основни приоритета – да изградим силна България със силни, работещи институции и върховенство на правото, и да гарантираме, че България е пълноправен член и партньор в изграждането на силен Европейски съюз. Тези наши приоритети са в основата на разговорите с всеки, с когото потенциално бихме могли да работим”, каза Богданов.

          Той определи като противоречиви отговорите на президента по важни външнополитически въпроси. „Това не ни дава увереност, че бихме могли в този момент да потвърдим партньорство с потенциална партия на г-н Радев”, каза Богданов.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          Георги Петров -
          Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на...
          Политика

          БСП-ОЛ предлага сканиращите устройства да бъдат отложени за 2027 г.

          Росица Николаева -
          „Промените в Изборния кодекс са тема, която вълнува цялото общество. От БСП–ОЛ считаме, че два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на вота,...
          Крими

          Директорът на НП „Рила“ вече и с полужителен тест за наркотици

          Георги Петров -
          Красимир Андонов, директор на Национален парк „Рила“, е причинил пътнотранспортно произшествие, след като е шофирал с висока концентрация на алкохол и е дал положителен...
