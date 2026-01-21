НА ЖИВО
          Бойкот блокира сметоизвозването в „Изгрев“

          21 януари 2026 | 09:16 350
          Снимка: БГНЕС
          Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев разкри за организиран бойкот в сметоизвозването, който е създал сериозни затруднения след старта на районния план за сметопочистване през декември. По думите му, въпреки че отпадъците са били поети изцяло с техника, работници и организация на района, работният процес умишлено е бил саботиран.

          Товарачите на кофи и шофьорите на специализираните камиони отказвали да извършват по два курса дневно до завода за отпадъци. След напълване на камионите те прекратявали работа още преди обяд, оставяли техниката в двора на общината и напускали, което сериозно забавило почистването на кварталите.

          Според Георгиев работниците, съзнавайки тежката ситуация в София и района, настояли за рязко увеличение на възнагражденията – 2500 евро за товарач и 3500 евро за шофьор. При отказ от страна на районната администрация, кметът твърди, че му е било заявено той и служителите да чистят сами района или да приемат натрупването на боклуци.

          В продължение на седмици общината е търсила решение и е опитвала да накара служителите да изпълняват задълженията си, но без успех. В същото време не е имало кандидати, които да откликнат на обявите за работа.

          По думите на кмета изход е намерен едва с наемането на нови работници от Непал. Веднага след това са били издадени заповеди за уволнение на всички, които той определя като саботьори. От днес сметоизвозването в район „Изгрев“ отново ще се извършва с нов персонал.

          Делян Георгиев призова жителите на „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ за разбиране и търпение, като подчерта, че няма да допусне районът да бъде изнудван, дори това временно да създаде неудобства и неприятни гледки.

