БСП-ОЛ предлага сканиращите устройства да бъдат отложени за 2027 г.

„Промените в Изборния кодекс са тема, която вълнува цялото общество. От БСП–ОЛ считаме, че два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на вота, не е удачно да приемаме или да започваме изборния процес по съвсем различен начин, колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на бюлетините.

Мислим, че е задължително да има отлагателен период, затова предложихме, ако законопроектът за сканиращите устройства бъде приет, да влезе в сила от от 1 януари 2027 г.“

Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Мая Димитрова от „БСП – Обединена левица“.

Тя коментира предложението на партията за отлагателното действие.

„Ако не се приеме то, има друго предложение на други колеги. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме смесено на предстоящите избори – с хартия и машини“, уточни тя.

Димитрова е категорична, че БСП-ОЛ не саботира изборите и именно затова предлага отлагателен вот.

За действията на „Възраждане“ по време на правна комисия тя подчерта: „Не бих искала да коментирам, защото никой няма нужда от саботиране и прегласуване на нещо, което е ясно.“