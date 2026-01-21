Челна катастрофа в София между служебен автомобил на Столичната община и лека кола (ВИДЕО)

Челна катастрофа между служебен автомобил на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община и лека кола е станала рано в сряда в централната част на София.

Според очевидец, съобщил за инцидента в групата „Катастрофи в София“, сблъсъкът се е случил малко преди 7:00 ч.. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, но няма данни за сериозно пострадали.

Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен. Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети, а полевите тестове за алкохол на водачите са дали отрицателни резултати.

Предполага се, че причина за инцидента е преминаване на червен светофар от страна на един от водачите.