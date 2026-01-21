НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Челна катастрофа в София между служебен автомобил на Столичната община и лека кола (ВИДЕО)

          21 януари 2026 | 15:49 840
          Снимка: БГНЕС архив
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Челна катастрофа между служебен автомобил на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община и лека кола е станала рано в сряда в централната част на София.

          - Реклама -

          Според очевидец, съобщил за инцидента в групата „Катастрофи в София“, сблъсъкът се е случил малко преди 7:00 ч.. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, но няма данни за сериозно пострадали.

          Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово

          Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен. Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети, а полевите тестове за алкохол на водачите са дали отрицателни резултати.

          Предполага се, че причина за инцидента е преминаване на червен светофар от страна на един от водачите.

          Челна катастрофа между служебен автомобил на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община и лека кола е станала рано в сряда в централната част на София.

          - Реклама -

          Според очевидец, съобщил за инцидента в групата „Катастрофи в София“, сблъсъкът се е случил малко преди 7:00 ч.. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, но няма данни за сериозно пострадали.

          Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово Жена загина при тежка катастрофа между Сопот и Карлово

          Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен. Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети, а полевите тестове за алкохол на водачите са дали отрицателни резултати.

          Предполага се, че причина за инцидента е преминаване на червен светофар от страна на един от водачите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

          Дамяна Караджова -
          Автобус на градския транспорт в София предизвика верижна катастрофа на бул. "Симеоновско шосе"
          Европа

          Доналд Тръмп: САЩ несправедливо са третирани от НАТО

          Катя Илиева -
          Американскияет президент Доналд Тръмп подчерта на срещата в Давос преди минути, че Съединените щати са третирани несправедливо от НАТО. Той изрази разочарование от факта, че САЩ дават...
          Крими

          Арест за корупция в ТЕЛК Пазарджик: Задържан е лекар за подкупи от 8500 лева

          Пола Жекова -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха лекар, председател на състав на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) в болница в Пазарджик,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions