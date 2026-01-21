НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос

          21 януари 2026 | 13:18
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Мощна буря връхлетя Сицилия, след като Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.

          Големи вълни заляха пътищата в крайбрежното предградие Мацео, а ситуацията доведе до сериозни затруднения в придвижването. В отговор на влошената обстановка повечето училища в около 150 общини бяха затворени, което допълнително усложни ежедневието на местните жители.

          Настъпи транспортен хаос, като на редица места движението беше силно ограничено заради наводнени пътни участъци и опасни атмосферни условия.

          Синоптиците предупреждават за висок риск от проливни дъждове, ураганни ветрове и опасно високи вълни, като апелират хората да избягват пътувания и престой на открито, особено в крайбрежните райони.

