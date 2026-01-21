Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос

Мощна буря връхлетя Сицилия, след като Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.

Големи вълни заляха пътищата в крайбрежното предградие Мацео, а ситуацията доведе до сериозни затруднения в придвижването. В отговор на влошената обстановка повечето училища в около 150 общини бяха затворени, което допълнително усложни ежедневието на местните жители.

Настъпи транспортен хаос, като на редица места движението беше силно ограничено заради наводнени пътни участъци и опасни атмосферни условия.

Синоптиците предупреждават за висок риск от проливни дъждове, ураганни ветрове и опасно високи вълни, като апелират хората да избягват пътувания и престой на открито, особено в крайбрежните райони.