      сряда, 21.01.26
          Начало

          Цвета Рангелова: Изборният кодекс е с „мини“, готвят фалшификации

          21 януари 2026 | 11:42 620
          Народният представител Цвета Рангелова от парламентарната група на „Възраждане“ изрази сериозни опасения относно промените в Изборния кодекс, предупреждавайки за „изключително много мини, заложени“ в него. Пред медиите в Народното събрание тя заяви, че управляващото мнозинство се подготвя за изборни манипулации и цели „служебно спечелване на следващите избори“.

          По думите ѝ, заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, проведено предходната вечер, е станало свидетел на „грубо и непрозрачно пренаписване на изборните правила и технологията на гласуване“. Рангелова припомни, че правната комисия е разгледала три законопроекта, включително и този на „Възраждане“, в продължение на три денонощни заседания.

          След 14 часа заседание: Правната комисия в НС прие скенерите за отчитане на бюлетини След 14 часа заседание: Правната комисия в НС прие скенерите за отчитане на бюлетини

           

          Докладът, който е бил гласуван в комисията, е съдържал предложения, внесени от анонимна работна група, посочи депутатът. Установено е, че тази група е била съставена от тесен кръг представители на управляващото мнозинство. Интересен е фактът, че нито един от депутатите от ГЕРБ-СДС, ИТН, БСП-Обединена левица и ДПС-Ново начало, членове на Правна комисия, не се е разпознал в авторството на тези предложения, уточни Рангелова.

          Цвета Рангелова изтъкна, че не е получен отговор относно естеството на така наречените „сканиращи устройства“, нито как точно ще се осъществява самото гласуване и отчитането на вота, за да се гарантира неговата честност. Тя алармира, че на практика е налице „нов Изборен кодекс, който няма автор“. Никой от народните представители от управляващото мнозинство не е заявил авторство на новите текстове, добави тя.

          Правната комисия продължава да нищи промените в Изборния кодекс Правната комисия продължава да нищи промените в Изборния кодекс

           

          Депутатът подчерта, че този нов кодекс е приет, без някой да е виждал или да е получил яснота за въпросните сканиращи устройства. Тя повдигна въпроса и за институциите, които обичайно са ангажирани с резултатите от изборите, като отбеляза, че и те нямат информация. Сред приетите „изключително скандални предложения“ е и гласуването по избирателни списъци, базирани на последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт (НСИ).

          Рангелова обясни, че по данни на НСИ от последното преброяване не са отчетени повече от 1 милион българи, което означава, че тези хора няма да присъстват в избирателните списъци. Въпреки това, всички те ще бъдат дописвани „под черта“, тъй като не могат да бъдат лишени от правото си на глас.

          Стоил Цицелков за Евроком: Промените в Изборния кодекс са силово налагане на правила с предизвестен победител Стоил Цицелков за Евроком: Промените в Изборния кодекс са силово налагане на правила с предизвестен победител

          В контекста на предстоящите предсрочни парламентарни избори, Цвета Рангелова заяви, че гласуването ще се осъществява единствено с хартиени бюлетини. „Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот“, предупреди тя, цитирана от БГНЕС. В заключение, народният представител призова не само за активно гласуване, но и за „активно участие като наблюдатели и наблюдаващи честността на вота“, защото според нея „всички имаме интерес“ от това.

