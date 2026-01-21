НА ЖИВО
          Данчо Караджов избра да посрещне своя рожден ден в телевизия „Евроком" – на снимки за „Вечните песни на България"

          21 януари 2026 | 14:15
          Легендата на българския рок Данчо Караджов направи избор, който казва всичко за него – вместо шумен купон и празнична трапеза, той реши да посрещне рождения си ден там, където се чувства най-истински: пред камерите, с музика и с група Сигнал.

          Тази неделя, зрителите на телевизия „Евроком“ ще видят едно от най-емоционалните издания на „Вечните песни на България“ – предаване, което се превърна не просто в телевизионна среща, а в истински рок празник.

          Още с появата си в студиото Данчо Караджов показа защо името му стои редом до най-големите фигури в българската музика. Спокоен, усмихнат и искрен, той разказа за пътя на Сигнал – за годините на борба, за сцените, които са променяли съдби, и за песните, които и днес се пеят от няколко поколения българи.

          Рожденият ден премина не в формални поздравления, а в разговор за смисъла на музиката, за свободата, за любовта и за отговорността да си легенда. Камерите уловиха неподправени емоции, спомени от началото на групата и моменти, които рядко се виждат в ефир.

          Кулминацията, разбира се, беше музиката. Вечните хитове на Сигнал прозвучаха със същата сила и енергия, доказвайки, че рокът не просто е жив – той е необходим. Атмосферата в студиото беше повече от телевизионна – тя беше като малък концерт, изпълнен с уважение и обич.

          Участието идва само седмици преди големия концерт на Сигнал на 14 февруари в НДК, който ще превърне празника на любовта в празник на българския рок. Данчо Караджов говори за него с вълнение и обеща вечер, която ще остане в историята.

          Рожден ден, прекаран с музика.
          Легенда, която не спира да твори.
          Телевизионно събитие, което се помни.

          Гледайте „Вечните песни на България“
          тази неделя от 20:00 часа
          по телевизия „Евроком“.

          Това не е просто предаване – това е жива рок история.

