Данчо Караджов избра да посрещне своя рожден ден в телевизия „Евроком“ – на снимки за „Вечните песни на България“

Легендата на българския рок Данчо Караджов направи избор, който казва всичко за него – вместо шумен купон и празнична трапеза, той реши да посрещне рождения си ден там, където се чувства най-истински: пред камерите, с музика и с група Сигнал.

Тази неделя, зрителите на телевизия „Евроком“ ще видят едно от най-емоционалните издания на „Вечните песни на България“ – предаване, което се превърна не просто в телевизионна среща, а в истински рок празник.

Още с появата си в студиото Данчо Караджов показа защо името му стои редом до най-големите фигури в българската музика. Спокоен, усмихнат и искрен, той разказа за пътя на Сигнал – за годините на борба, за сцените, които са променяли съдби, и за песните, които и днес се пеят от няколко поколения българи.

Рожденият ден премина не в формални поздравления, а в разговор за смисъла на музиката, за свободата, за любовта и за отговорността да си легенда. Камерите уловиха неподправени емоции, спомени от началото на групата и моменти, които рядко се виждат в ефир.

Кулминацията, разбира се, беше музиката. Вечните хитове на Сигнал прозвучаха със същата сила и енергия, доказвайки, че рокът не просто е жив – той е необходим. Атмосферата в студиото беше повече от телевизионна – тя беше като малък концерт, изпълнен с уважение и обич.

Участието идва само седмици преди големия концерт на Сигнал на 14 февруари в НДК, който ще превърне празника на любовта в празник на българския рок. Данчо Караджов говори за него с вълнение и обеща вечер, която ще остане в историята.

Рожден ден, прекаран с музика.

Легенда, която не спира да твори.

Телевизионно събитие, което се помни.

