Датски пенсионен фонд започва разпродажба на американски държавни облигации заради финансови рискове

Датският пенсионен фонд Akademiker Pension обяви, че започва продажба на американски държавни облигации, като мотивира решението си с влошеното управление на публичните финанси в Съединените щати.

От фонда подчертаха, че ходът няма пряка връзка със спора между САЩ и Европа около бъдещето на Гренландия, автономната датска територия, към която Доналд Тръмп нееднократно е проявявал интерес. Решението е резултат от оценка на нарастващите финансови рискове и необходимостта от алтернативен подход към управлението на ликвидността и риска.

„Слабостите в американските държавни финанси ни карат да търсим друг начин за управление на ликвидността и рисковете. Текущото напрежение между САЩ и Европа не е пряка причина, но със сигурност не направи решението по-трудно“, заяви инвестиционният директор Андерс Шелде.

По данни на фонда, Akademiker Pension държи американски държавни облигации за около 100 милиона долара, при общи активи в размер на 25,7 милиарда долара, което прави експозицията относително ограничена, но символично значима на фона на глобалните пазарни настроения.

Междувременно, по време на Световния икономически форум в Давос, Скот Бесънт, министърът на финансите на САЩ, отхвърли твърденията, че европейски инвеститори масово се освобождават от американски дълг като ответна реакция срещу позицията на Вашингтон по Гренландия. Той определи подобни интерпретации като „напълно погрешен наратив“ и предупреди, че подобно поведение би могло да дестабилизира финансовите пазари.

„Всички трябва да си поемат дълбоко въздух и да не се поддават на истеричните реакции в медиите“, коментира Бесънт.

Решението на датския фонд обаче показва, че част от големите институционални инвеститори в Европа започват по-предпазливо да преоценяват риска, свързан с американския държавен дълг, независимо от политическите обяснения.