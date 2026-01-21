НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Датски пенсионен фонд започва разпродажба на американски държавни облигации заради финансови рискове

          21 януари 2026 | 01:20 20
          Снимка: Сайт на Akademiker Pension
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Датският пенсионен фонд Akademiker Pension обяви, че започва продажба на американски държавни облигации, като мотивира решението си с влошеното управление на публичните финанси в Съединените щати.

          - Реклама -

          От фонда подчертаха, че ходът няма пряка връзка със спора между САЩ и Европа около бъдещето на Гренландия, автономната датска територия, към която Доналд Тръмп нееднократно е проявявал интерес. Решението е резултат от оценка на нарастващите финансови рискове и необходимостта от алтернативен подход към управлението на ликвидността и риска.

          „Слабостите в американските държавни финанси ни карат да търсим друг начин за управление на ликвидността и рисковете. Текущото напрежение между САЩ и Европа не е пряка причина, но със сигурност не направи решението по-трудно“, заяви инвестиционният директор Андерс Шелде.

          По данни на фонда, Akademiker Pension държи американски държавни облигации за около 100 милиона долара, при общи активи в размер на 25,7 милиарда долара, което прави експозицията относително ограничена, но символично значима на фона на глобалните пазарни настроения.

          Междувременно, по време на Световния икономически форум в Давос, Скот Бесънт, министърът на финансите на САЩ, отхвърли твърденията, че европейски инвеститори масово се освобождават от американски дълг като ответна реакция срещу позицията на Вашингтон по Гренландия. Той определи подобни интерпретации като „напълно погрешен наратив“ и предупреди, че подобно поведение би могло да дестабилизира финансовите пазари.

          „Всички трябва да си поемат дълбоко въздух и да не се поддават на истеричните реакции в медиите“, коментира Бесънт.

          Решението на датския фонд обаче показва, че част от големите институционални инвеститори в Европа започват по-предпазливо да преоценяват риска, свързан с американския държавен дълг, независимо от политическите обяснения.

          Датският пенсионен фонд Akademiker Pension обяви, че започва продажба на американски държавни облигации, като мотивира решението си с влошеното управление на публичните финанси в Съединените щати.

          - Реклама -

          От фонда подчертаха, че ходът няма пряка връзка със спора между САЩ и Европа около бъдещето на Гренландия, автономната датска територия, към която Доналд Тръмп нееднократно е проявявал интерес. Решението е резултат от оценка на нарастващите финансови рискове и необходимостта от алтернативен подход към управлението на ликвидността и риска.

          „Слабостите в американските държавни финанси ни карат да търсим друг начин за управление на ликвидността и рисковете. Текущото напрежение между САЩ и Европа не е пряка причина, но със сигурност не направи решението по-трудно“, заяви инвестиционният директор Андерс Шелде.

          По данни на фонда, Akademiker Pension държи американски държавни облигации за около 100 милиона долара, при общи активи в размер на 25,7 милиарда долара, което прави експозицията относително ограничена, но символично значима на фона на глобалните пазарни настроения.

          Междувременно, по време на Световния икономически форум в Давос, Скот Бесънт, министърът на финансите на САЩ, отхвърли твърденията, че европейски инвеститори масово се освобождават от американски дълг като ответна реакция срещу позицията на Вашингтон по Гренландия. Той определи подобни интерпретации като „напълно погрешен наратив“ и предупреди, че подобно поведение би могло да дестабилизира финансовите пазари.

          „Всички трябва да си поемат дълбоко въздух и да не се поддават на истеричните реакции в медиите“, коментира Бесънт.

          Решението на датския фонд обаче показва, че част от големите институционални инвеститори в Европа започват по-предпазливо да преоценяват риска, свързан с американския държавен дълг, независимо от политическите обяснения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Венецуела ще насочи 300 млн. долара от петролни приходи към стабилизиране на боливара

          Красимир Попов -
          Временният лидер на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ще използва 300 милиона долара от приходи, реализирани от продажба на венецуелски суров петрол от...
          Инциденти

          Втори смъртоносен железопътен инцидент в Испания за дни: влак се вряза в отломки край Барселона

          Красимир Попов -
          Един човек загина, а четирима бяха тежко ранени, след като влак край Барселона се вряза в отломките от срутена подпорна стена. Това е вторият...
          Политика

          САЩ задържаха седми танкер в Карибите след блокадата срещу Венецуела

          Красимир Попов -
          Американските сили са задържали още един танкер в Карибския басейн – седмият кораб, спрян след обявената от Доналд Тръмп блокада, чиято цел е да...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions