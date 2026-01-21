Делегация на прокюрдската партия DEM посети кюрдския регион в Ирак и Рожава, изразявайки протест срещу атаките на Дамаск

Делегация на прокюрдската турска Партия за равенство и демокрация на народите (DEM) е отпътувала към кюрдския регион на Ирак, като следващата ѝ цел е Рожава в североизточна Сирия. Посещението идва на фона на нарастващото напрежение около военната кампания на Дамаск срещу водените от кюрди сили и засилващите се протести в самата Турция.

Делегацията, в която участва и съпредседателят на DEM Тюлай Хатимогуллари, заяви, че посещението има за цел да протестира срещу атаките на преходните сирийски власти срещу райони, контролирани от Сирийските демократични сили (SDF), както и да изрази солидарност с водената от кюрди администрация в Рожава.

Групата първоначално е отпътувала към правителството на кюрдския регион (KRG) в Северен Ирак, където е провела срещи с политически партии и регионални представители, преди да се отправи към Рожава през територията на KRG. Ходът идва в момент, когато партията засилва политическата и уличната си мобилизация по югоизточната граница на Турция в отговор на боевете в Северна Сирия. По-рано на 21 януари DEM организира шествие в граничния район Нусайбин, в турската провинция Мардин, близо до сирийския град Камишли, в знак на протест срещу офанзивата на Дамаск срещу райони, контролирани от SDF.

Демонстрацията започна в близост до местно гробище и привлече партийни лидери и поддръжници, сред които и съпредседателят на DEM Тунджер Бакърхан.

След шествието депутатът от DEM Чигдем Кълъчгюн Учар обвини сирийската кампания, че е насочена срещу кюрдската свобода, идентичност и политически искания.

„Кюрдският народ иска онова, което принадлежи на всички: свобода, език и признаване на идентичността“, заяви тя. „Това е нашето усилие от години насам, докато участваме в демократичната политика в Турция. Когато кюрдите получат правата си, никой не губи своите.“

Учар се позова на неотдавнашни изявления на командира на SDF Мазлум Абди, който призова за сдържаност, и подчерта, че възможността за дипломация не бива да бъде пропусната.

Тя също така разкритикува ролята на групировката „Хаят Тахрир аш-Шам“ (HTS), която доминира в преходните власти на Сирия, като определи нейния проект като „мрачен“. Междувременно полицията в Югоизточна Турция е задържала шестима журналисти и по твърдения е упражнила насилие срещу тях, докато са отразявали протестите по турско-сирийската граница в Мардин, съобщи Асоциацията на журналистите Диджле-Фърат.

В социалната мрежа X асоциацията посочи, че журналистите са били задържани по време на снимки, а видеозаписи, заснети от тях самите, показват полицейски служител, който изземва камерата на един от журналистите. Организацията определи действията като незаконни. Асоциацията заяви още, че нейният съпредседател Кесира Онел също е била подложена на полицейско насилие, след като е протестирала срещу задържанията и многократно е идентифицирала задържаните като журналисти.

Организацията осъди това, което определи като незаконно поведение на полицията, и призова турското вътрешно министерство да даде обяснение за инцидента.

Действията на DEM се развиват на фона на бързо променящата се обстановка в Северна Сирия, където сблъсъци по-рано този месец изостриха дългогодишния конфликт между Дамаск и водените от кюрди SDF относно бъдещия статут на групата.