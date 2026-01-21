НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Делегация на прокюрдската партия DEM посети кюрдския регион в Ирак и Рожава, изразявайки протест срещу атаките на Дамаск

          21 януари 2026 | 22:38 140
          Снимка: Delil Souleiman / AFP
          Делегация на прокюрдската турска Партия за равенство и демокрация на народите (DEM) е отпътувала към кюрдския регион на Ирак, като следващата ѝ цел е Рожава в североизточна Сирия. Посещението идва на фона на нарастващото напрежение около военната кампания на Дамаск срещу водените от кюрди сили и засилващите се протести в самата Турция.

          Делегацията, в която участва и съпредседателят на DEM Тюлай Хатимогуллари, заяви, че посещението има за цел да протестира срещу атаките на преходните сирийски власти срещу райони, контролирани от Сирийските демократични сили (SDF), както и да изрази солидарност с водената от кюрди администрация в Рожава.

          Групата първоначално е отпътувала към правителството на кюрдския регион (KRG) в Северен Ирак, където е провела срещи с политически партии и регионални представители, преди да се отправи към Рожава през територията на KRG. Ходът идва в момент, когато партията засилва политическата и уличната си мобилизация по югоизточната граница на Турция в отговор на боевете в Северна Сирия. По-рано на 21 януари DEM организира шествие в граничния район Нусайбин, в турската провинция Мардин, близо до сирийския град Камишли, в знак на протест срещу офанзивата на Дамаск срещу райони, контролирани от SDF.

          Демонстрацията започна в близост до местно гробище и привлече партийни лидери и поддръжници, сред които и съпредседателят на DEM Тунджер Бакърхан.

          След шествието депутатът от DEM Чигдем Кълъчгюн Учар обвини сирийската кампания, че е насочена срещу кюрдската свобода, идентичност и политически искания.

          Кюрдският народ иска онова, което принадлежи на всички: свобода, език и признаване на идентичността“, заяви тя. „Това е нашето усилие от години насам, докато участваме в демократичната политика в Турция. Когато кюрдите получат правата си, никой не губи своите.“

          Учар се позова на неотдавнашни изявления на командира на SDF Мазлум Абди, който призова за сдържаност, и подчерта, че възможността за дипломация не бива да бъде пропусната.

          Тя също така разкритикува ролята на групировката „Хаят Тахрир аш-Шам“ (HTS), която доминира в преходните власти на Сирия, като определи нейния проект като „мрачен“. Междувременно полицията в Югоизточна Турция е задържала шестима журналисти и по твърдения е упражнила насилие срещу тях, докато са отразявали протестите по турско-сирийската граница в Мардин, съобщи Асоциацията на журналистите Диджле-Фърат.

          В социалната мрежа X асоциацията посочи, че журналистите са били задържани по време на снимки, а видеозаписи, заснети от тях самите, показват полицейски служител, който изземва камерата на един от журналистите. Организацията определи действията като незаконни. Асоциацията заяви още, че нейният съпредседател Кесира Онел също е била подложена на полицейско насилие, след като е протестирала срещу задържанията и многократно е идентифицирала задържаните като журналисти.

          Организацията осъди това, което определи като незаконно поведение на полицията, и призова турското вътрешно министерство да даде обяснение за инцидента.

          Действията на DEM се развиват на фона на бързо променящата се обстановка в Северна Сирия, където сблъсъци по-рано този месец изостриха дългогодишния конфликт между Дамаск и водените от кюрди SDF относно бъдещия статут на групата.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп отменя митата за страните, които не подкрепят плановете му за Гренландия

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия....
          Политика

          Иран докладва 3 117 жертви по време на протестите, правозащитни организации твърдят, че броят може да е значително по-висок

          Красимир Попов -
          Официални ирански държавни медии съобщиха, че 3 117 души са били убити по време на протестите, които избухнаха в края на декември, предаде АФП. В...
          Политика

          Саудитска Арабия и други мюсюлмански държави се присъединяват към „Съвета за мир“ на Тръмп

          Красимир Попов -
          Саудитска Арабия и 7 държави с мюсюлманско мнозинство, включително посредниците в Газа Катар и Турция, са се съгласили да се присъединят към „Съвета за...
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

