Ден на родилната помощ: Бабинден по стар стил в България

Днес отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден по стар стил. Празникът се чества у нас от 1951 г. като ден на акушерките и гинеколозите.

На много места в България се пазят вековни традиции, с които се почитат бабите – акушерки, които и без медицинско образование са посрещали първи новия живот. Ритуалите са различни. Вечерта има празнично хоро и празникът завършва пред дома на бабата, където хорото я изпраща. Целува ѝ се ръка и се поднасят дарове.

Днес родилките изказват благодарност и признание за проявените грижи на професионалистите в родилната помощ – лекари и акушерки.