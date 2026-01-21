НА ЖИВО
          Ден на родилната помощ: Бабинден по стар стил в България

          Днес отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден по стар стил. Празникът се чества у нас от 1951 г. като ден на акушерките и гинеколозите.

          На много места в България се пазят вековни традиции, с които се почитат бабите – акушерки, които и без медицинско образование са посрещали първи новия живот. Ритуалите са различни. Вечерта има празнично хоро и празникът завършва пред дома на бабата, където хорото я изпраща. Целува ѝ се ръка и се поднасят дарове.

          Отбелязваме Бабинден – денят, в който животът се благославя Отбелязваме Бабинден – денят, в който животът се благославя

          Днес родилките изказват благодарност и признание за проявените грижи на професионалистите в родилната помощлекари и акушерки.

          Отбелязваме Бабинден – денят, в който животът се благославя Отбелязваме Бабинден – денят, в който животът се благославя

