Лена Бориславова няма да бъде кандидат за народен представител на предстоящите избори. Тази новина бе потвърдена от Николай Денков по време на изявление пред Нова телевизия. По думите му, Бориславова сама е взела решението да се откаже от участие. Денков подчерта, че окончателните решения относно кандидатдепутатските листи ще се формират съвместно от всички партньори в коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Извън листите на „Продължаваме промяната“ ще остане и Даниел Лорер. За разлика от Бориславова, Лорер е бил изключен от партията. Преди няколко дни Николай Денков изрази предположение, че Лорер може да се присъедини към ГЕРБ, докато самият Лорер призова публично да не се гласува за ПП. Докато напрежението между Лорер и партията датира от по-дълго време, ситуацията с Лена Бориславова е нова. Преди два дни тя публикува дълъг статус във „Фейсбук“, който, макар и без конкретика, явно е бил свързан с нейното бъдеще и роля в политическия живот.